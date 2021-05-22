На смену антициклона в Украину идет атмосферный фронт: где будут грозы и штормовой ветер

Погода в Украине на выходных, 22 и 23 мая, будет разнообразной из-за влияния антициклона Vesna, и приходящему из запада атмосферному фронту. Это повлечет за собой увеличение осадков и усиление ветра на одной части территории страны, в то время как на другой сохранится ясная и теплая, почти летняя погода.

Как отметила специалист, в субботу антициклон будет определять сухую и теплую погоду. Осадки маловероятны, разве что местами в западных регионах, где также может быть порывистый ветер, до штормовых значений.

Температура воздуха 22 мая в среднем по стране ожидается около +20... +24 градусов. В восточных областях будет теплее - до +25... +26 градусов, а на западных наоборот - свежее, около +18... +23 градусов.

В Киеве в субботу тепло и солнечно, без осадков. Столбики термометров покажут +21... +24 градусов.

Под вечер субботы начнет подходить атмосферный фронт, и на Западе Украины могут быть дождь и грозы, сильный ветер.

В воскресенье циклон распространится дальше на другие регионы, и его влияние захватит западные, северные и центральные области.

При этом на Востоке и на Юге Украины будет "настоящее лето", отметила Диденко, и столбики термометров будут достигать +26 градусов.

В Киеве 23 мая также ожидаются кратковременные дожди и грозы в дневное время.