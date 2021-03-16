UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Украину идет потепление: синоптик назвала дату

Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине принесет потепление 22-23 марта. А пока украинцев ждет прохладная, влажная и пасмурная неделя.

Прогнозом погоды с украинцами поделилась синоптик Наталка Диденко.

По словам синоптика, Украину 17 марта накроет южным циклоном, который обусловит влажную облачность на значительной части территории Украины.

Поэтому в среду в большинстве областей ожидается дождь, местами с мокрым снегом.

"В северных областях будет облачно, однако Север, едва ли не единственный, избежит завтра существенных осадков", - добавила Диденко.

Завтра начнет постепенно понижаться температура. Так, на Севере, Западе, в большинстве центральных областей предполагается +1+5 градусов.

А вот в южной части, на юго-востоке, а также в Кировоградской и Днепропетровской области еще будет ощутимо теплее: в течение дня +5+11 градусов.

В Киеве 17 марта будет преобладать облачная погода. Однако существенных осадков не ожидается, разве что какие-то небольшие, районные. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +4+5 градусов.

Прохлада продлится до конца недели, а с понедельника-вторника начнет теплеть.

Синоптики Украинского гидрометцентра показали на картах погоды, где в стране 17 марта будет больше осадков.

Погода в Украине 17 марта (скрин: meteo.gov.ua)

Ранее синоптики рассказали, когда в Украину наконец придет весеннее тепло.

Отметим, что экологи прогнозируют сильную засуху в Украине в 2021 году, который будет бить температурные рекорды.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Погода
Читайте также
Дожди в большинстве областей и ночные заморозки: прогноз погоды на сегодня
Украину зальет дождями: какие области окажутся во власти мерзкой погоды
Прогноз погоды