В Украину идет потепление: синоптик назвала дату

По словам синоптика, Украину 17 марта накроет южным циклоном, который обусловит влажную облачность на значительной части территории Украины.

Поэтому в среду в большинстве областей ожидается дождь, местами с мокрым снегом.

"В северных областях будет облачно, однако Север, едва ли не единственный, избежит завтра существенных осадков", - добавила Диденко.

Завтра начнет постепенно понижаться температура. Так, на Севере, Западе, в большинстве центральных областей предполагается +1+5 градусов.

А вот в южной части, на юго-востоке, а также в Кировоградской и Днепропетровской области еще будет ощутимо теплее: в течение дня +5+11 градусов.

В Киеве 17 марта будет преобладать облачная погода. Однако существенных осадков не ожидается, разве что какие-то небольшие, районные. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +4+5 градусов.

Прохлада продлится до конца недели, а с понедельника-вторника начнет теплеть.

Синоптики Украинского гидрометцентра показали на картах погоды, где в стране 17 марта будет больше осадков.

Погода в Украине 17 марта (скрин: meteo.gov.ua)