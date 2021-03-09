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В Украину идет резкое потепление: синоптики назвали дату

Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине скоро порадует нас весенним потеплением, но придет оно не одно, а вместе с дождями. Такая синоптическая ситуация ожидается уже в конце недели.

Прогнозом погоды поделились синоптики Наталка Диденко, Украинский гидрометцентр и Gismeteo.

А вот 10 марта Украина все еще будет под влиянием антициклона, поэтому существенных осадков не предвидится.

Ветер будет с запада, умеренный.

Ближайшая ночь ожидается с солидными морозами - от -5 до -10 градусов, на северо-востоке и Севере местами -10... -15 градусов.

Завтра днем предполагается от -3 до +3 градусов, а на Закарпатье до +6 градусов.

В Киеве 10-го марта будет сухо и холодно, ночью -5... -8 градусов, днем 0... -2 градуса мороза.

Синоптики Украинского гидрометцентра поделились также картами погоды на 10 марта. Они прогнозируют небольшой снег на Западе, в Винницкой и Одесской областях.

Погода в Украине 10 марта (скрин: meteo.gov.ua)

А в Gismeteo рассказали, какой будет погода в Киеве в ближайшие десять дней. Они прогнозируют потепление до +11 градусов уже 14 марта.

Погода в Киеве, прогноз на 10 дней (скрин: meteo.gov.ua)

Отметим, что народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что в Украине будет поздняя весна - морозы будут даже в апреле, да и после майской Пасхи ожидается несколько волн похолодания.

А вот экологи прогнозируют, что летняя температура в стране будет бить рекорды, из-за чего ожидается засуха, проблемы с урожаем и пересыхание рек.

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