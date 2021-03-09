В Україну йде різке потепління: синоптики назвали дату

А ось 10 березня Україна все ще буде під впливом антициклону, тому істотних опадів не передбачається.

Вітер буде з заходу, помірний.

Найближча ніч очікується з солідними морозами - від -5 до -10 градусів, на північному сході та Півночі місцями -10... -15 градусів.

Завтра вдень передбачається від -3 до +3 градусів, а на Закарпатті до +6 градусів.

У Києві 10-го березня буде сухо і холодно, вночі -5... -8 градусів, вдень 0... -2 градуси морозу.

Синоптики Українського гідрометцентру поділилися також картами погоди на 10 березня. Вони прогнозують невеликий сніг на Заході, у Вінницькій та Одеській областях.

Погода в Україні 10 березня (скрін: meteo.gov.ua)

А в Gismeteo розповіли, якою буде погода у Києві в найближчі десять днів. Вони прогнозують потепління до +11 градусів вже 14 березня.

Погода у Києві, прогноз на 10 днів (скрін: meteo.gov.ua)