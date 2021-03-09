В Україну йде різке потепління: синоптики назвали дату

Погода в Україні скоро порадує нас весняним потеплінням, але прийде воно не саме, а разом з дощами. Така синоптична ситуація очікується вже в кінці тижня.
Прогнозом погоди поділилися синоптики Наталка Діденко, Український гідрометцентр і Gismeteo.
А ось 10 березня Україна все ще буде під впливом антициклону, тому істотних опадів не передбачається.
Вітер буде з заходу, помірний.
Найближча ніч очікується з солідними морозами - від -5 до -10 градусів, на північному сході та Півночі місцями -10... -15 градусів.
Завтра вдень передбачається від -3 до +3 градусів, а на Закарпатті до +6 градусів.
У Києві 10-го березня буде сухо і холодно, вночі -5... -8 градусів, вдень 0... -2 градуси морозу.
Синоптики Українського гідрометцентру поділилися також картами погоди на 10 березня. Вони прогнозують невеликий сніг на Заході, у Вінницькій та Одеській областях.
Погода в Україні 10 березня (скрін: meteo.gov.ua)
А в Gismeteo розповіли, якою буде погода у Києві в найближчі десять днів. Вони прогнозують потепління до +11 градусів вже 14 березня.
Погода у Києві, прогноз на 10 днів (скрін: meteo.gov.ua)
Зазначимо, що народний синоптик Леонід Горбань прогнозує, що в Україні буде пізня весна - морози будуть навіть у квітні, та й після травневого Великодня очікується кілька хвиль похолодання.
А от екологи прогнозують, що літня температура в країні буде бити рекорди, через що очікується посуха, проблеми з урожаєм та пересихання річок.