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В Украину идет похолодание до +21: дата

Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине вскоре изменится с приходом более низких температур. В некоторых областях станет прохладнее аж до +21 градуса.

Когда ждать послабления аномальной жары - читайте ниже в нашем материале.

Синоптики Gismeteo прогнозируют, что снижаться температура начнет с западных областей уже 18-19 июля, а 21-22-го числа дойдет до +21 градуса днем.

На север свежий воздух придет чуть позже - 21-23-го числа будет уже +25+27 градусов. На юге и востоке посвежеет 22-23 июля до значений +25+27 градусов.

Ниже смотрите прогноз погоды для Киева, Львова, Харькова, Днепра, Одессы и Запорожья.

Скрин: Погода в Украине, прогноз на 10 дней (gismeteo.ua)

В Украинском гидрометцентре прогнозируют, что жара понемногу начнет отступать с запада уже 19 июля.

Что касается осадков, то 15-го числа локальные грозы возможны на крайнем западе, а с 16 по 19 июля дожди вероятны в западных, северных и части центральных областей. На юге и востоке будет сухо и жарко.

Ранее синоптик Наталка Диденко рассказала, что в четверг 15 июля Украина станет одной из самых жарких стран Европы.

Также врач рассказал, что такое метеозависимость, почему мы реагируем на перепады погоды и как с этим бороться.

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Погода в Украине