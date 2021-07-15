В Украину идет похолодание до +21: дата

Синоптики Gismeteo прогнозируют, что снижаться температура начнет с западных областей уже 18-19 июля, а 21-22-го числа дойдет до +21 градуса днем.

На север свежий воздух придет чуть позже - 21-23-го числа будет уже +25+27 градусов. На юге и востоке посвежеет 22-23 июля до значений +25+27 градусов.

Ниже смотрите прогноз погоды для Киева, Львова, Харькова, Днепра, Одессы и Запорожья.

Скрин: Погода в Украине, прогноз на 10 дней (gismeteo.ua)

В Украинском гидрометцентре прогнозируют, что жара понемногу начнет отступать с запада уже 19 июля.

Что касается осадков, то 15-го числа локальные грозы возможны на крайнем западе, а с 16 по 19 июля дожди вероятны в западных, северных и части центральных областей. На юге и востоке будет сухо и жарко.