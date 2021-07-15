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В Україну йде похолодання до +21: дата

Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні незабаром зміниться з приходом більш низьких температур. У деяких областях стане прохолодніше аж до +21 градуса.

Коли чекати послаблення аномальної спеки - читайте нижче в нашому матеріалі.

Синоптики Gismeteo прогнозують, що знижуватися температура почне із західних областей вже 18-19 липня, а 21-22-го числа дійде до +21 градуса вдень.

На північ свіже повітря прийде трохи пізніше - 21-23-го числа буде вже +25+27 градусів. На півдні та сході посвіжішає 22-23 липня до значень +25+27 градусів.

Нижче дивіться прогноз погоди для Києва, Львова, Харкова, Дніпра, Одеси та Запоріжжя.

Скрін: Погода в Україні, прогноз на 10 днів (gismeteo.ua)

В Українському гідрометцентрі прогнозують, що спека потроху почне відступати із Заходу вже 19 липня.

Що стосується опадів, то 15-го числа локальні грози можливі на крайньому заході, а з 16 по 19 липня дощі ймовірні в західних, північних і частині центральних областей. На півдні і сході буде сухо і жарко.

Раніше синоптик Наталка Діденко розповіла, що у четвер 15 липня Україна стане однією з найспекотніших країн Європи.

Також лікар розповів, що таке метеозалежність, чому ми реагуємо на перепади погоди і як з цим боротися.

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