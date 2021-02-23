В Україну йде справжня весна: синоптики дали прогноз до кінця лютого

Погода в Україні принесе справжнє весняне тепло до кінця лютого. Синоптики прогнозують, що в деяких областях температура досягне +10 градусів.

Прогнозом з нами поділилися синоптики ресурсу Gismeteo і Метеопрог .

Так, ресурс Gismeteo прогнозує, що найтеплішими областями до кінця зими будуть південні і західні. Більш "скромні" температури очікуються на Півночі та Сході, але і тут потеплішає.

Найтеплішим днем, судячи за прогнозами, стане п'ятниця, 26 лютого. День обіцяє бути сонячним і сухим на більшості території, а температура прогріється до +8... +10 градусів.

Ну а середа, 24 лютого, принесе невелике похолодання й опади у північно-східну частину країни.

Після п'ятниці стовпчики термометрів трохи опустяться вниз, але критичного похолодання до кінця зими вже не буде.

Прогноз погоди в Україні до кінця лютого (скрін: gismeteo.ua)

Синоптики ресурсу Метеопрог також прогнозують, що на цьому тижні середа, 24 лютого, стане самою холодною. 26 числа потеплішає, але потім температура знову трохи знизиться. Принаймні, такий прогноз вони дають по Києву.

Погода у Києві до кінця лютого (скрін: meteoprog.ua)