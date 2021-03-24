Украинцев предупредили о снеге и гололеде в конце марта: где будет настоящая зима

Погода в Украине 25 марта, в четверг, будет холодной и ветреной. Температура воздуха будет составлять максимум 5 градусов тепла.
Об этом рассказала народный синоптик Наталка Диденко на своей Facebook-странице.
По словам эксперта, в стране будет преобладать холодная погода со снегом.
"25-го марта в южной части Украины, на Востоке и в большинстве центральных областей в течение дня ожидается + 1 + 5 градусов. А на Севере, Западе и в Винницкой области воздух прогреется до + 4 + 9 градусов, на Закарпатье до +10, +11 градусов", - рассказала Диденко.
Осадки будут везде, кроме северных областей и Винницкой области.
"В западных, северных областях и в Винницкой области завтра существенные осадки маловероятны, а вот на остальной территории еще сыпать снегом, мокрым снегом, местами ожидается налипание мокрого снега, усиление ветра до штормового. Словом, некомфортная погода с осложнениями ситуации на дорогах - на Юге, Востоке и в большинстве центральных областей", - сообщила Диденко.
В Киеве в четверг будет светить солнце. В столице будет без осадков и в течение дня воздух прогреется уже до +7 градусов.
В конце недели, в выходные, потепление коснется всех областей Украины.
Как мы ранее писали, в Украину спешит потепление до +17, но в апреле погода готовит "сюрприз".