Украинцев предупредили о снеге и гололеде в конце марта: где будет настоящая зима

По словам эксперта, в стране будет преобладать холодная погода со снегом.

"25-го марта в южной части Украины, на Востоке и в большинстве центральных областей в течение дня ожидается + 1 + 5 градусов. А на Севере, Западе и в Винницкой области воздух прогреется до + 4 + 9 градусов, на Закарпатье до +10, +11 градусов", - рассказала Диденко.

Осадки будут везде, кроме северных областей и Винницкой области.

"В западных, северных областях и в Винницкой области завтра существенные осадки маловероятны, а вот на остальной территории еще сыпать снегом, мокрым снегом, местами ожидается налипание мокрого снега, усиление ветра до штормового. Словом, некомфортная погода с осложнениями ситуации на дорогах - на Юге, Востоке и в большинстве центральных областей", - сообщила Диденко.

В Киеве в четверг будет светить солнце. В столице будет без осадков и в течение дня воздух прогреется уже до +7 градусов.

В конце недели, в выходные, потепление коснется всех областей Украины.