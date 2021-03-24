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Українців попередили про сніг та ожеледицю у кінці березня: де буде справжня зима

Автор: Людмила Жукова

Погода в Україні 25 березня, у четвер, буде холодною і вітряною. Температура повітря буде становити максимум 5 градусів тепла.

Про це розповіла народний синоптик Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці.

За словами експерта, в країні переважатиме холодна погода зі снігом.

"25-го березня у південній частині України, на Сході та в більшості центральних областей протягом дня очікується + 1 + 5 градусів. А на Півночі, Заході та у Вінницькій області повітря прогріється до + 4 + 9 градусів, на Закарпатті до +10, +11 градусів", - розповіла Діденко.

Опади будуть скрізь, крім північних областей та Вінницької області.

"У західних, північних областях та на Вінниччині завтра суттєві опади малоймовірні, а ось на решті території ще сипати снігом, мокрим снігом, місцями очікується налипання мокрого снігу, посилення вітру до штормового. Словом, некомфортна погода з ускладненнями ситуації на дорогах - на Півдні, Сході та в більшості центральних областей", - повідомила Діденко.

У Києві в четвер буде світити сонце. У столиці буде без опадів і протягом дня повітря прогріється до +7 градусів.

В кінці тижня, у вихідні, потепління торкнеться всіх областей України.

Як ми раніше писали, в Україну поспішає потепління до +17, але в квітні погода готує "сюрприз".

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