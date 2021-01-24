Украинский актер, воевавший на фронте, поделился сокровенным: драться приходится самому

Роман Семисал, популярный украинский актер театра и кино, в 2014-м году оставил свою карьеру и отправился добровольцем на Донбасс. Сейчас одной из самых известных ролей актера является главная роль в сериале "Выходите без звонка" на канале "Украина" - автогонщика Богдана, потерявшего жену в автокатастрофе.

В напряженном детективном экшене, четвертый сезон которого стартует 1 февраля, герою Романа Семисала приходится бороться с системой, попадая в различные переделки. Конечно же, в работе актеру помогают каскадеры, но он любит выполнять некоторые трюки сам - к примеру в сценах с драками. Об этом актер рассказал в интервью Lite.

Актер также приоткрыл завесу на то, что зрители смогут увидеть в новых эпизодах полюбившегося сериала.

Роман Семисал (фото: kino-teatr.ru)

"В четвертом сезоне мы хотим спасти ребенка Надежды, которого похищают. Бросим все силы и полиции, и моих связей, чтобы вернуть мальчика домой на родину", - рассказывает актер.

Также в продолжении сериала появится новый персонаж, которого Богдан не будет готов воспринять дружески, но потом все изменится.

Новые серии насыщены детективными историями. Будет больше драк, погонь, задействованы профессиональные каскадеры, будут и перестрелки, и ранения. Причем драться актер предпочитает сам.

"Сцены, где есть трюки с машиной, конечно, я так не могу. Было несколько гонок, где машина преследует другую, подрезает. Все, что касается опасных трюков с авто, делают каскадеры. А драки - это уже на мне", - добавил он.

Кадр из фильма "Выходите без звонка" (скрин видео)

Роману Семисалу 44 года, он украинский актер и режиссер театра, актер кино и дубляжа, поэт. В 2014 году Семисал стал режиссером и исполнителем главной роли в спектакле "Рядовой Шевченко", в Молодом театре, приуроченной к празднованию 200-летнего юбилея Тараса Шевченко. В том же году его включили в список "Лицо культурного года". А летом 2014-го актер отправился добровольцем на Донбасс. Его супруга Светлана Шекера также актриса театра и кино, режиссер дубляжа.

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