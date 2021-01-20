Украинский актер замахнулся на роль в фильме Marvel: это всегда приятно

Тарас Цимбалюк (фото: facebook.com/tarasactor)

Украинский актер и участник "Танцев со звездами" Тарас Цымбалюк рассказал, какую роль мечтает сыграть в кино, поделился некоторыми секретами украинского кинопродакшена, а также раскрыл планы на предстоящую свадьбу.

Свои заветные желания 31-летняя звезда украинского кино и телевидения выразил в студии утреннего шоу "Город просыпается" на телеканале KYIV.LIVE.

Ведущим утреннего шоу актер признался, что на его деятельность локдаун не повлиял, сейчас он снимается в сериале и вместе с невестой Тиной планирует свадьбу. Тарас рассказал, что возлюбленная уже начала формировать свадебный список, но платье еще не успела выбрать. Как отметил актер, свадьба точно состоится в Украине, а вот концепцию предстоящего события актер не рассекретил.

Сейчас на счету Тараса Цимбалюка уже более 20 главных ролей в кино и сериалах и почти 80 проектов, и актер признался, что мечтает сыграть главную роль в голливудском кино.

"Меня очень интересует тема "марвела". Я бы хотел сыграть героя, к роли которого мне бы пришлось готовиться полгода: освоить экстремальную езду на машине или освоить боевое искусство", - рассказал Цымбалюк.

Тарас Цымбалюк с телеведущими (фото: пресс-служба)

Тарас Цымбалюк ведет активный и здоровый образ жизни, регулярно занимается спортом и осваивает новые навыки, среди которых и танцы - в прошлом году актер принял участие в одном из самых масштабных танцевальных шоу страны. Он рассказал, что после завершения проекта танцами не занимался, а вот физическая подготовка часто помогает ему в профессии. Во время съемок актер старается не привлекать к сценам каскадеров, а выполнять трюки самостоятельно:

"Всегда есть куда расти, есть над чем работать. Бывают такие истории, когда я отказываюсь от услуг каскадеров. Например, была сцена в горящем доме, на съемку приехал каскадер, но мы с ним все обсудили, и я все исполнил сам, чтобы сохранить крупные планы, не перебиваться спиной. Или была сцена, когда мне нужно было падать с коня, я попросил немного больше времени, чтобы подготовиться и попробовать сделать это самостоятельно. И в конце концов взяли сцену со мной. Это всегда приятно", - рассказал Тарас.

Отметим, что самыми известными работами Цымбалюка в кино и на ТВ стали: "Спіймати Кайдаша", "Чорний ворон", "Кріпосна".

Тарас Цымбалюк рассказал о своих мечтах и планах (видео: YouTube/KYIV LIVE)

Напомним, что актер был участником последнего сезона "Танцев со звездами". После вылета из проекта он не сдержался и высказал свои эмоции.