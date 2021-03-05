Украинские телезвезды рассказали о лучших подарках на 8 марта

Близится 8 марта. И мы решили узнать: какой подарок женщины считают оптимальным в этот день.

За ответами пошли к троим прекрасным женщинам-звездам НЛО TV: Ольге Сторожук , Надежде Хильской, Аманде Ироаньи и Виктории Варлей. Спойлер: не все так очевидно с женскими предпочтениями, как может показаться на первый взгляд!

Ольга Сторожук, актриса сериала "СуперКопы":

Для меня лучший подарок - это всегда путешествия! В этом году, перед 8 марта, мы сели в машину и поехали к морю! Люблю каждую минуту наших роуд-трип! Одесса - это всегда классная и романтическая идея. Но главное не куда, а - с кем!

Ольга Сторожук (фото: пресс-служба НЛО TV)

Надежда Хильская, актриса сериала "Швидка":

Самым запоминающимся подарком на 8 марта стал мой первый айфон, который подарил мне муж. Я долгое время была заядлым пользователем андроида, поменяла множество телефонов, и не собиралась менять свои предпочтения. Но после подарка я переметнулась в лагерь любителей айфонов!

Надежда Хильская (фото: instagram.com/hilskaya_nadya)

Аманда Ироанья, ведущая шоу "Оттак Мастак":

Как правило, подарок я всегда "заказываю" предварительно - поэтому меня удивить немного сложно. Но однажды все удалось, и подарок получился особенным, и только "моим". Он подарил мне украшения, которые вместе со своим другом-ювелиром создал специально для меня. Представляете? Тогда я, как никогда, оценила подход и креативность его выбора. А еще - желание сделать его действительно неожиданным.

Аманда Ироанья (фото: пресс-служба НЛО TV)

Виктория Варлей, актриса сериала "СуперКопы":

Я не припомню романтических подарков, но бесценный подарок сделала себе сама на 8 марта, 5 лет назад. Тогда я навсегда отказалась от алкоголя - это было одним из самых правильных решений в моей жизни.

А еще, намного раньше, невероятный подарок сделал мне мой бывший - отправил и оплатил мне поездку в Нью-Йорк на полгода. А полгода без бывшего, сами понимаете, - самый романтический подарок на 8 марта.

Но лучшее 8 марта ждет меня в этом году: приезжает мой любимый, с которым мы очень давно не виделись!

Виктория Варлей (фото: пресс-служба НЛО TV)