Українські телезірки розповіли про кращі подарунки на 8 березня
Наближається 8 березня. І ми вирішили дізнатися: який подарунок жінки вважають оптимальним в цей день.
За відповідями пішли до трьох прекрасних жінок-зірок НЛО TV: Ольги Сторожук, Надії Хільської, Аманди Іроаньї і Вікторії Варлей. Спойлер: не все так очевидно з жіночими уподобаннями, як може здатися на перший погляд!
Ольга Сторожук, актриса серіалу "СуперКопи":
Для мене найкращий подарунок - це завжди подорожі! В цьому році, перед 8 березня, ми сіли в машину і поїхали до моря! Люблю кожну хвилину наших роуд-тріп! Одеса - це завжди класна і романтична ідея. Але головне не куди, а - з ким!
Ольга Сторожук (фото: прес-служба НЛО TV)
Надія Хільська, актриса серіалу "Швидка":
Найбільш незабутнім подарунком на 8 березня став мій перший айфон, який подарував мені чоловік. Я довгий час була завзятим користувачем андроїда, змінила безліч телефонів, і не збиралася змінювати свої вподобання. Але після подарунка я перекинулася в табір любителів айфонів!
Надія Хильская (фото: instagram.com/hilskaya_nadya)
Аманда Іроанья, ведуча шоу "Оттак Мастак":
Як правило, подарунок я завжди "замовляю" попередньо - тому мене здивувати трохи складно. Але одного разу все вдалося, і подарунок вийшов особливим, і тільки "моїм". Він подарував мені прикраси, які разом зі своїм другом-ювеліром створив спеціально для мене. Уявляєте? Тоді я, як ніколи, оцінила підхід і креативність його вибору. А ще - бажання зробити його дійсно несподіваним.
Аманда Іроанья (фото: прес-служба НЛО TV)
Вікторія Варлей, актриса серіалу "СуперКопи":
Я не пригадаю романтичних подарунків, але безцінний подарунок зробила собі сама на 8 березня, 5 років тому. Тоді я назавжди відмовилася від алкоголю - це було одним з найбільш правильних рішень в моєму житті.
А ще, набагато раніше, неймовірний подарунок зробив мені мій колишній - відправив і оплатив мені поїздку в Нью-Йорк на півроку. А півроку без колишнього, самі розумієте, - найромантичніший подарунок на 8 березня.
Але краще 8 березня чекає мене в цьому році: приїжджає мій коханий, з яким ми дуже давно не бачилися!
Вікторія Варлей (фото: прес-служба НЛО TV)
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