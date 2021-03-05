Українські телезірки розповіли про кращі подарунки на 8 березня

Наближається 8 березня. І ми вирішили дізнатися: який подарунок жінки вважають оптимальним в цей день.

За відповідями пішли до трьох прекрасних жінок-зірок НЛО TV: Ольги Сторожук , Надії Хільської, Аманди Іроаньї і Вікторії Варлей. Спойлер: не все так очевидно з жіночими уподобаннями, як може здатися на перший погляд!

Ольга Сторожук, актриса серіалу "СуперКопи":

Для мене найкращий подарунок - це завжди подорожі! В цьому році, перед 8 березня, ми сіли в машину і поїхали до моря! Люблю кожну хвилину наших роуд-тріп! Одеса - це завжди класна і романтична ідея. Але головне не куди, а - з ким!

Ольга Сторожук (фото: прес-служба НЛО TV)

Надія Хільська, актриса серіалу "Швидка":

Найбільш незабутнім подарунком на 8 березня став мій перший айфон, який подарував мені чоловік. Я довгий час була завзятим користувачем андроїда, змінила безліч телефонів, і не збиралася змінювати свої вподобання. Але після подарунка я перекинулася в табір любителів айфонів!

Надія Хильская (фото: instagram.com/hilskaya_nadya)

Аманда Іроанья, ведуча шоу "Оттак Мастак":

Як правило, подарунок я завжди "замовляю" попередньо - тому мене здивувати трохи складно. Але одного разу все вдалося, і подарунок вийшов особливим, і тільки "моїм". Він подарував мені прикраси, які разом зі своїм другом-ювеліром створив спеціально для мене. Уявляєте? Тоді я, як ніколи, оцінила підхід і креативність його вибору. А ще - бажання зробити його дійсно несподіваним.

Аманда Іроанья (фото: прес-служба НЛО TV)

Вікторія Варлей, актриса серіалу "СуперКопи":

Я не пригадаю романтичних подарунків, але безцінний подарунок зробила собі сама на 8 березня, 5 років тому. Тоді я назавжди відмовилася від алкоголю - це було одним з найбільш правильних рішень в моєму житті.

А ще, набагато раніше, неймовірний подарунок зробив мені мій колишній - відправив і оплатив мені поїздку в Нью-Йорк на півроку. А півроку без колишнього, самі розумієте, - найромантичніший подарунок на 8 березня.

Але краще 8 березня чекає мене в цьому році: приїжджає мій коханий, з яким ми дуже давно не бачилися!

Вікторія Варлей (фото: прес-служба НЛО TV)