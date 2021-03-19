Українська співачка та екс-учасниця Євробачення підтримала представницю Росії на конкурсі
Українська співачка Анастасія Приходько звернулася зі словами підтримки до 29-річній артистці Manizha (Маніжа) з Таджикистану, яка виступатиме на конкурсі Євробачення 2021 від Росії, і дала дівчині поради.
Про це Приходько написала у своєму Instagram.
Екс-нардеп зазначила, що зараз Manizha страждає від нападок, які сама пережила, коли виступала на Євробаченні в 2009 році, на якому представляла РФ.
Приходько уточнила, що свого часу стала жертвою цькування з боку російського продюсера Йосипа Пригожина, і наслухалася расистських висловлювань.
Анастасія додала, що конфлікт був викликаний тим, що в 2009-му вона виграла відбір, обійшовши за результатами голосування дружину Пригожина Валерію.
Йосип Пригожин і Валерія (фото: instagram.com)
"Побачила новини і зрозуміла, що з представником Росії на Євробаченні співачкою Manizha відбувається все те ж саме, що і зі мною у 2009 році! Дівчинка з Таджикистану, і всі люто їй починають закидати все, що тільки можна... Вона з Таджикистану, що за пісня, чому вона представляє Росію і так далі...", - пише українська артистка.
Приходько розповіла, що на своєму досвіді відчула подібні наклепи.
"У свій час я слухала те ж саме: пісня двома мовами, причому тут український приспів, вона ж українка!" - згадує співачка.
Також вона порадила Manizha знайти людину, яка надасть підтримку "в цей не легкий для тебе період".
"Мені свого часу пощастило, у мене був геній психології доктор А. Курпатов, який в найскладніший період був поруч, за що буду йому вдячна завжди", - розповіла Приходько.
Анастасія Приходько (фото: instagram.com/prykhodko_official)
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