В Украине движется мокрый снег: синоптики назвали дату

Погода в Украине готовит новый апрельский "сюрприз" - синоптики прогнозируют волну похолодания, местами даже с мокрым снегом в конце недели. А вот в четверг, 22 апреля, наоборот потеплеет, однако ожидаются дожди.

Об этом нам рассказали синоптики Наталка Диденко и Украинский гидрометцентр.

По данным Наталки Диденко, 22 апреля температура воздуха в течение дня повысится до +12+18 градусов. Однако потепление испортят дожди.

В западных, северных областях, Винницкой области могут быть местами даже ливни и грозы. На остальной территории Украины дожди возможны местами и меньшей интенсивности.

А на Юге, Востоке и в Центре завтра может даже выглянуть солнце.

"Ветер ожидается юго-западный, теплый, на Западе и севере - порывистый", - пишет Диденко.

В Киеве 22 апреля завтра с ближайшей перспективе - самый теплый день. Днем столбики термометров подымутся до +15+18 градусов. Однако набегут тучи, ожидается дождь и гроза!

А вот в конце недели ожидается похолодание и даже кое-где с мокрым снегом.

В Украинском гидрометцентре на картах показали, сколько будет осадков, и какая температура ожидается к концу рабочей недели - 22-23 апреля. Согласно прогнозу, похолодание придет с Запада и захватит в пятницу западные и северные области.

Скрин: Погода в Украине 22-23 апреля (meteo.gov.ua)