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В Украине движется мокрый снег: синоптики назвали дату

Новина українською → Среда 21 апреля 2021 10:38
В Украине движется мокрый снег: синоптики назвали дату Коллаж РБК-Украина: Погода в Украине принесет мокрый снег
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине готовит новый апрельский "сюрприз" - синоптики прогнозируют волну похолодания, местами даже с мокрым снегом в конце недели. А вот в четверг, 22 апреля, наоборот потеплеет, однако ожидаются дожди.

Об этом нам рассказали синоптики Наталка Диденко и Украинский гидрометцентр.

По данным Наталки Диденко, 22 апреля температура воздуха в течение дня повысится до +12+18 градусов. Однако потепление испортят дожди.

В западных, северных областях, Винницкой области могут быть местами даже ливни и грозы. На остальной территории Украины дожди возможны местами и меньшей интенсивности.

А на Юге, Востоке и в Центре завтра может даже выглянуть солнце.

"Ветер ожидается юго-западный, теплый, на Западе и севере - порывистый", - пишет Диденко.

В Киеве 22 апреля завтра с ближайшей перспективе - самый теплый день. Днем столбики термометров подымутся до +15+18 градусов. Однако набегут тучи, ожидается дождь и гроза!

А вот в конце недели ожидается похолодание и даже кое-где с мокрым снегом.

В Украинском гидрометцентре на картах показали, сколько будет осадков, и какая температура ожидается к концу рабочей недели - 22-23 апреля. Согласно прогнозу, похолодание придет с Запада и захватит в пятницу западные и северные области.

В Украине движется мокрый снег: синоптики назвали датуВ Украине движется мокрый снег: синоптики назвали дату

Скрин: Погода в Украине 22-23 апреля (meteo.gov.ua)

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода до конца апреля, и прогноз не слишком оптимистичен.

На Пасху и майские праздники погода также будет с "сюрпризами".

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