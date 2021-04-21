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В Україну суне мокрий сніг: синоптики назвали дату

Новость на русском → Середа 21 квітня 2021 10:38
В Україну суне мокрий сніг: синоптики назвали дату Колаж РБК-Україна: Погода в Україні принесе мокрий сніг
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні готує новий квітневий "сюрприз" - синоптики прогнозують хвилю похолодання, місцями навіть з мокрим снігом наприкінці тижня. А от в четвер, 22 квітня, навпаки потеплішає, проте очікуються дощі.

Про це нам розповіли синоптики Наталка Діденко і Український гідрометцентр.

За даними Наталки Діденко, 22 квітня температура повітря протягом дня підвищиться до +12+18 градусів. Проте потепління зіпсують дощі.

У західних, північних областях, Вінницькій області можуть бути місцями навіть зливи та грози. На решті території України дощі можливі місцями та меншої інтенсивності.

А на Півдні, Сході та в Центрі завтра може навіть визирнути сонце.

"Вітер очікується південно-західний, теплий, на Заході та Півночі - рвучкий", - пише Діденко.

У Києві 22 квітня завтра з найближчої перспективи - найтепліший день. Вдень стовпчики термометрів підвищаться до +15+18 градусів. Проте набіжать хмари, очікується дощ та гроза!

А от наприкінці тижня очікується похолоданням і навіть подекуди з мокрим снігом.

В Українському гідрометцентрі на картах показали, скільки буде опадів, і яка температура очікується до кінця робочого тижня - 22-23 квітня. Згідно прогнозу, похолодання прийде з Заходу і захопить у п'ятницю західні і північні області.

В Україну суне мокрий сніг: синоптики назвали датуВ Україну суне мокрий сніг: синоптики назвали дату

Скрін: Погода в Україні 22-23 квітня (meteo.gov.ua)

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода до кінця квітня, і прогноз не надто оптимістичний.

На Великдень і травневі свята погода також буде з "сюрпризами".

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