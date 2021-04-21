В Україну суне мокрий сніг: синоптики назвали дату

Погода в Україні готує новий квітневий "сюрприз" - синоптики прогнозують хвилю похолодання, місцями навіть з мокрим снігом наприкінці тижня. А от в четвер, 22 квітня, навпаки потеплішає, проте очікуються дощі.

Про це нам розповіли синоптики Наталка Діденко і Український гідрометцентр.

За даними Наталки Діденко, 22 квітня температура повітря протягом дня підвищиться до +12+18 градусів. Проте потепління зіпсують дощі.

У західних, північних областях, Вінницькій області можуть бути місцями навіть зливи та грози. На решті території України дощі можливі місцями та меншої інтенсивності.

А на Півдні, Сході та в Центрі завтра може навіть визирнути сонце.

"Вітер очікується південно-західний, теплий, на Заході та Півночі - рвучкий", - пише Діденко.

У Києві 22 квітня завтра з найближчої перспективи - найтепліший день. Вдень стовпчики термометрів підвищаться до +15+18 градусів. Проте набіжать хмари, очікується дощ та гроза!

А от наприкінці тижня очікується похолоданням і навіть подекуди з мокрим снігом.

В Українському гідрометцентрі на картах показали, скільки буде опадів, і яка температура очікується до кінця робочого тижня - 22-23 квітня. Згідно прогнозу, похолодання прийде з Заходу і захопить у п'ятницю західні і північні області.

Скрін: Погода в Україні 22-23 квітня (meteo.gov.ua)