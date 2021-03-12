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В Украине резко сменится погода на выходных: свежий прогноз синоптиков

Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине изменится уже на этих выходных. После сегодняшнего ветреного и морозного дня со снегом в большинстве регионов придет ясная погода с потеплением, а ветер угомонится до умеренного. Впрочем, в некоторые области вместе с высокой температурой нагрянут дожди.

Свежим прогнозом погоды с нами поделились синоптики Наталка Диденко і Украинский гидрометцентр.

Диденко прогнозирует, что 13-го марта ветер успокоится, но 14-го снова усилится в западных, северных и центральных областях.

Температура воздуха днем на выходных будет колебаться в пределах +6+9 градусов, на Востоке будет свежее, +1+4 градуса, На Юге +8+11 градусов, а теплее всего на Западе, +9+14 градусов.

Ближайшей ночью снег и мокрый снег ожидается на полосе от Харьковщины, Сумщины через Днепропетровщину вплоть до Юга Украины. Но днем в субботу осадки прекратятся.

14 марта в страну ворвется новый атмосферный фронт, который принесет дожди на Запад, в Карпатах - снег и мокрый снег. На остальной территории будет сухо. В понедельник, 15-го марта эти осадки достигнут Севера и Центра Украины.

В Киеве 13 марта сильный ветер ослабнет, а осадки прекратятся. 14 марта ветер усилится, но будет сухо. Температура на выходных в столице +5+9 градусов днем.

Погода в Украине 13 и 14 марта (скрин: meteo.gov.ua)

Ранее синоптик рассказал, что в Украине в 2021-м будет холодная весна.

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