В Україні різко зміниться погода на вихідних: свіжий прогноз синоптиків

Діденко прогнозує, що 13-го березня вітер заспокоїться, але 14-го знову посилиться в західних, північних і центральних областях.

Температура повітря вдень на вихідних буде коливатися в межах +6+9 градусів, на Сході буде свіжіше, +1+4 градуси, На Півдні +8+11 градусів, а найтепліше на Заході, +9+14 градусів.

Найближчої ночі сніг і мокрий сніг очікується на смузі від Харківщини, Сумщини через Дніпропетровщину аж до Півдня України. Але вдень у суботу опади припиняться.

14 березня в країну увірветься новий атмосферний фронт, який принесе дощі на Захід, у Карпатах - сніг та мокрий сніг. На решті території буде сухо. У понеділок, 15-го березня ці опади досягнуть Півночі і Центру України.

У Києві 13 березня сильний вітер ослабне, а опади припиняться. 14 березня вітер посилиться, але буде сухо. Температура на вихідних в столиці +5+9 градусів вдень.

Погода в Україні 13 і 14 березня (скрін: meteo.gov.ua)