В Украине резко изменится погода: синоптики показали новые карты погоды

Так, 1 апреля в Украине будет очень тепло, но на Западе возможны дожди. Температура сегодня от +12 до +19 градусов, ночью +2+8, но на Востоке возможно снижение до нуля.

В Киеве в четверг +17+19, ночью +6+8, осадки маловероятны.

Фото: Погода в Украине 1 апреля (meteo.gov.ua)

А вот 2 апреля погода изменится. Температура снизится до +7+13, на Востоке и Юге - от +12 до +15 градусов. Осадки вероятны почти по всей стране, кроме восточных областей. Ночью +2+8 градусов.

В Киеве +9+11, ночью +6+8, пасмурно, небольшой дождь.

Фото: Погода в Украине 2 апреля (meteo.gov.ua)

В субботу, 3 апреля, температура выровняется по всей стране до +6+12, ночью 0... +2, но на Востоке и Юге в ночное время +2+6. По всей стране пасмурно, небольшой дождь.

В Киеве +7+9 днем, ночью от 0 до +2, пасмурно и дождь.

Фото: Погода в Украине 3 апреля (meteo.gov.ua)

4 апреля температура немного повысится, а в северо-западных областях ожидается прояснение. В остальных регионах дожди, температура днем от +7 до +11, а на Юге возможно до +15+17 градусов.

В Киеве осадки маловероятны, днем +9+11, ночью +3+5 градусов.

Фото: Погода в Украине 4 апреля (meteo.gov.ua)