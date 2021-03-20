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В Украине наступил новый астрологический год: что нельзя делать в день весеннего равноденствия

Новина українською → Суббота 20 марта 2021 11:46
В Украине наступил новый астрологический год: что нельзя делать в день весеннего равноденствия День весеннего равноденствия 20 марта (фото: pixabay)
Автор: Lite

Новый астрологический год, который мы знаем как день весеннего равноденствия, наступил ровно в 11:37 по киевскому времени 20 марта. В это время происходит переход солнца из южного полушария в северное, что знаменует приход настоящей весны.

Дата издавна считалась энергетически очень сильной, когда людям можно "обновиться" вместе с природой, избавиться от негатива и настроиться на новые свершения. Для этого принято было соблюдать особые правила и следить за приметами.

Что запрещено делать в день весеннего равноденствия

  • Самым основным табу в этот день считалось вход в "настоящую весну" - новый астрологический год - с дурными мыслями и негативными эмоциями. Очень важно провести день в гармонии с собой и окружающими.
  • Верили, что в день весеннего равноденствия нельзя выходить на улицу с наступлением вечера без свечи или фонарика. Суеверные считали, что так можно защититься от темных сил, которые проявляли себя особо активно перед своим окончательным поражением от сил света.
  • Весеннее равноденствие нельзя встречать в беспорядке. Чтобы в доме весь год был уют и достаток, 20 марта нужно сделать уборку и избавиться от ненужных вещей.

Как нужно провести день весеннего равноденствия

  • Во время весеннего равноденствия на украинских землях в старину отмечали праздник Жаворонки. Одной из его главных традиций была выпечка булочек "куликов" в форме птичек - они символизировали наступление тепла.
  • По примете, булочки нужно дарить детям, чтобы они своей радостью зазывали весну. Если крошки развеять над полем - год будет урожайным.
  • Чтобы весь год быть здоровым, на рассвете дня равноденствия нужно облиться холодной водой.

Главные приметы в День весеннего равноденствия

  • Если в эту дату будут морозы, то холодная погода продержится еще 40 дней.
  • Если в день весеннего равноденствия прилетели птицы, то это сулило хороший урожай пшеницы.
  • Если провести день весеннего равноденствия в веселье и в хорошем настроении, то весь год будет удачным.
  • Считалось, что в этот день загаданные желания сбываются, а сновидения называли вещими.

Ранее мы рассказывали о том, как в день весеннего равноденствия загадать желание, чтобы оно обязательно сбылось.

Также недавно астролог объяснила, как изменится наша жизнь в день весеннего равноденствия в этом году.

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