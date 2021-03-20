В Украине наступил новый астрологический год: что нельзя делать в день весеннего равноденствия
День весеннего равноденствия 20 марта (фото: pixabay)
Новый астрологический год, который мы знаем как день весеннего равноденствия, наступил ровно в 11:37 по киевскому времени 20 марта. В это время происходит переход солнца из южного полушария в северное, что знаменует приход настоящей весны.
Дата издавна считалась энергетически очень сильной, когда людям можно "обновиться" вместе с природой, избавиться от негатива и настроиться на новые свершения. Для этого принято было соблюдать особые правила и следить за приметами.
Что запрещено делать в день весеннего равноденствия
- Самым основным табу в этот день считалось вход в "настоящую весну" - новый астрологический год - с дурными мыслями и негативными эмоциями. Очень важно провести день в гармонии с собой и окружающими.
- Верили, что в день весеннего равноденствия нельзя выходить на улицу с наступлением вечера без свечи или фонарика. Суеверные считали, что так можно защититься от темных сил, которые проявляли себя особо активно перед своим окончательным поражением от сил света.
- Весеннее равноденствие нельзя встречать в беспорядке. Чтобы в доме весь год был уют и достаток, 20 марта нужно сделать уборку и избавиться от ненужных вещей.
Как нужно провести день весеннего равноденствия
- Во время весеннего равноденствия на украинских землях в старину отмечали праздник Жаворонки. Одной из его главных традиций была выпечка булочек "куликов" в форме птичек - они символизировали наступление тепла.
- По примете, булочки нужно дарить детям, чтобы они своей радостью зазывали весну. Если крошки развеять над полем - год будет урожайным.
- Чтобы весь год быть здоровым, на рассвете дня равноденствия нужно облиться холодной водой.
Главные приметы в День весеннего равноденствия
- Если в эту дату будут морозы, то холодная погода продержится еще 40 дней.
- Если в день весеннего равноденствия прилетели птицы, то это сулило хороший урожай пшеницы.
- Если провести день весеннего равноденствия в веселье и в хорошем настроении, то весь год будет удачным.
- Считалось, что в этот день загаданные желания сбываются, а сновидения называли вещими.
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