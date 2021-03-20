В Україні настав новий астрологічний рік: що не можна робити в день весняного рівнодення
День весняного рівнодення 20 березня (фото: pixabay)
Новий астрологічний рік, який ми знаємо як день весняного рівнодення, настав рівно о 11:37 за київським часом 20 березня. У цей час відбувається перехід сонця з південної півкулі в північну, що знаменує прихід справжньої весни.
Дата здавна вважалася енергетично дуже сильною, коли людям можна "оновитися" разом із природою, позбутися негативу і налаштуватися на нові звершення. Для цього було заведено дотримуватися особливих правил і стежити за прикметами.
Що заборонено робити у день весняного рівнодення
- Найголовнішим табу в цей день вважалося вхід в "справжню весну" - новий астрологічний рік - з поганими думками та негативними емоціями. Дуже важливо провести день в гармонії з собою та оточуючими.
- Вірили, що в день весняного рівнодення не можна виходити на вулицю з настанням вечора без свічки або ліхтарика. Забобонні вважали, що так можна захиститися від темних сил, які особливо активно проявляли себе перед своєю остаточною поразкою від сил світла.
- Весняне рівнодення не можна зустрічати в безладі. Щоб в оселі весь рік був затишок і достаток, 20 березня потрібно зробити прибирання і позбутися від непотрібних речей.
Як потрібно провести день весняного рівнодення
- Під час весняного рівнодення на українських землях у давнину відзначали свято Жайворонки. Однією з його головних традицій було випікання булочок "куликів" у формі пташок - вони символізували настання тепла.
- За прикметою, булочки потрібно дарувати дітям, щоб вони своєю радістю закликали весну. Якщо крихти розвіяти над полем - рік буде врожайним.
- Щоб весь рік бути здоровим, на світанку дня рівнодення потрібно облитися холодною водою.
Головні прикмети в День весняного рівнодення
- Якщо в цю дату будуть морози, то холодна погода протримається ще 40 днів.
- Якщо в день весняного рівнодення прилетіли птахи, то це обіцяло хороший врожай пшениці.
- Якщо провести день весняного рівнодення у веселощах та в хорошому настрої, то весь рік буде вдалим.
- Вважалося, що в цей день загадані бажання збуваються, а сновидіння називали віщими.
Раніше ми розповідали про те, як в день весняного рівнодення загадати бажання, щоб воно обов'язково збулося.
Також нещодавно астролог пояснила, як зміниться наше життя в день весняного рівнодення в цьому році.