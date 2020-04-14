Участницы Холостяк-10 поделились подборками фильмов для просмотра на карантине

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Холостяк 10 седьмой выпуск состоится 17 апреля

Затяжной карантин – самое время для самопознания, развития, работы над собой, интересных книг, и, конечно же, хороших фильмов! Какие кинокартины с удовольствием пересматривают и всем советуют участницы реалити СТБ Холостяк-10 – читайте в материале!

Даша

«Я очень люблю ходить в кино. Скажу честно, к проекту я готовилась усердно (даже похудела на 8 кг), и потому ходить в кинотеатры времени особо не было. А карантин – как раз повод посмотреть лучшие фильмы, которые не увидела в прошлом году», – поделилась холостячка.

1. Первый фильм, который посмотрела – «Джокер». Нашумевшая картина, а я ни сном, ни духом (смеется). И вот теперь могу поделиться впечатлениями. Однозначно цепляет игра актеров! Сюжет, музыка, психологические приемы, которые не оставляют равнодушными. Фильм непростой... вызывает противоречие и сложные переживания. Достойное кино.

2. «Заражение» – очень актуальный фильм сейчас. После просмотра двоякое впечатление. Как по мне, хорошая задумка, но слабая режиссура. Весь фильм ждала чего-то «такого» и не дождалась. Но все же советую к просмотру, ибо именно после этого фильма я стала серьезнее относиться к карантину, что и всем советую!

3. Пересмотрела пятый раз один из моих любимых фильмов – «Голая правда». Сюжет легкий и интересный. В то же время, с романтикой и долей трезвого отношения к жизни! Игра Кэтрин Хейгл меня завораживает. Какая же она все-таки красотка. Чудесная идея и юмор на высоте. В общем, всем советую.

4. Если говорить о топ-фильмах, одна из любимых комедий – «Шпион». Каждый раз смотрю и смеюсь. Кому-то, возможно, покажется типичной американской комедией с типичным американским юмором, но только не мне (улыбается). Я вообще дурносмех по своей натуре (улыбается). Для меня это абсолютно легкая и непринужденная кинокартина с неожиданной развязкой. Еще и Джейсон Стетхем радует в эпизодах. Самое то, чтобы расслабиться на карантине и просто от души посмеяться.

5. Еще одна рекомендация – «Лофт». Мораль фильма, конечно же, одна – нечего изменять своим женам (смеется). Ну, а если серьезно, интрига будет присутствовать с самого начала. Похоть, страсть, деньги и измены... все это будет в фильме.

Настя

1. Первый в моем списке – «Дневник памяти». Это самый романтичный фильм, который я видела. Благодаря этой истории я начала верить в настоящую любовь (улыбается).

2. «Хатико: Самый верный друг». Доказательство того, что хороших людей нужно еще поискать, а вот пес может стать лучшим другом и навсегда. Он никогда не предаст и будет верен тебе до конца жизни.

3. Рекомендую фильм «Турист». В нем есть и романтика, и хитрость, и мудрость. Есть о чем подумать.

Аня

1. «Джентльмены». Фильм, который я пересмотрела уже 5 раз, хотя он вышел в этом году. В нем все прекрасно: от актеров, костюмов до сюжета и режиссёрской работы.

2. «Рождение звезды». История близка мне как никогда, ведь все те чувства стыда, страха, сожаления я испытала, встречаясь с зависимым парнем. Плачу каждый раз.

3. «Криминальное чтиво». Люблю фильмы Тарантино и истории, где перестрелки и жизнь по понятиям.

4. «Исчезнувшая». Этот фильм нужно посмотреть каждому мужчине, чтобы осознать всю мощь женского коварства ради любви и сохранения семейных отношений.

5. «Вокзал для двоих». Обожаю советские фильмы! А эта романтическая комедия – настоящий бальзам для моей души.

Оля

1. Каждый раз перед Новым годом пересматриваю все части «Один дома», это моя традиция. Именно этот фильм возвращает меня в детство.

2. Еще одна семейная традиция с сестрой, но уже в конце года – пересмотреть все части «Гарри Поттера».

3. «Мистер и миссис Смит». Эта парочка гармонична абсолютно всем! И хоть они хотят друг друга убить, это покрывает огромная любовь.

4. Фильм «Легенда» с Томом Харди, которого я обожаю. Картина снята по мотивам книги Джона Пирсона «Искусство жестокости: взлёт и падение близнецов Крэй» и основана на реальных событиях.

Кристина

«Обожаю укутаться в плед, приготовить какао и наслаждаться уютным фильмом о любви. Я – человек, который перед началом фильма запасается не вкусняшками, а салфетками, потому что моя любовь к мелодраме – неистовая! Самый главный критерий при выборе фильма – много любви и хороший конец», – говорит участница.

1. «Тайна Коко». Этот мультфильм относится к тем редким произведениям анимационного искусства, которые подходят для всех возрастов. Он учит соблюдать традиции и уважать семейные ценности. А еще затрагивает самую глубину души и у многих при просмотре вызывает бурю эмоций. Если без преувеличения, я посмотрела его раз 10 точно.

2. «Письма к Джульетте». Фильм очень добрый и светлый. Красивые ландшафты Италии, хороший сюжет, отличные актеры. Я после этого фильма побежала писать письмо Джульетте (улыбается). Поэтому девушкам, которые любят помечтать, он очень понравится.

3. «Дневник памяти». Из этого фильма можно очень многое вынести. Даже какие-то свои ценности меняются и смотришь на мир совершенно другими глазами. Хочется верить, что такая любовь есть и в жизни. Я в это верю, и если бы все на Земле посмотрели этот фильм, то мир стал бы чуточку добрее.

4. «Спеши любить» – ни что иное, как искренняя, красивая, трогающая до глубины души история о двух непохожих друг на друга людях, живущих в совершенно в разных мирах. Я пересмотрела эту картину уже около пяти раз, и желание смотреть и смотреть ее возникает постоянно. Необыкновенно прекрасная история, которая засела у меня глубоко в сердце. Да, заканчивается она грустно, но, по моему мнению, этот фильм должен посмотреть каждый, потому что он учит многим важным жизненным ценностям.

5. «Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков». В этом фильме открываются истории людей, которые, несмотря на все тяготы, сохранили в себе прекрасный, яркий огонь в сердце. В героев сразу влюбляешься и всем сердцем сопереживаешь и поддерживаешь их. Меня очень поразило, как преподнесли нам силу книг в фильме.

Алина

1. «Кудряшка Сью» – думаю, объяснять не надо почему (улыбается). Очень хорошее и спокойное кино, одно из любимых.

2. «Мисс Конгениальность» – классный фильм, о женской силе и склонности подстроиться к любой ситуации.

3. «Поездка в Америку». В главной роли – Эдди Мерфи. Положительный фильм, люблю его смотреть.

4. «Мужской стриптиз». Название, конечно, вопиющее, но это только название (улыбается). Фильм нравится тем, что там разные мужчины: высокий, низкий, худой, толстый, но все они объединены одной целью – и у них в итоге все получилось круто.

5. И еще очень много фильмов с Томом Хэнксом, моим любимым актером. Советую посмотреть список фильмов с его участием.

Дана

1. «Ванильное небо». Единственный фильм, который пересматривала больше двух раз. Поразила неожиданная развязка.

2. «Три билборда на границе Эббинга». Драма, комедия и криминал. Мои любимые жанры. Когда и посмеяться, и поплакать, и подумать.

3. «Ла-Ла Ленд». Никогда так сильно не плакала над фильмом. Рыдала. Личные ассоциации с историями главных героев...

4. «Паразиты». Оригинальная современная сюжетная линия. Никогда еще не видела ничего подобного.

5. Все фильмы с Брэд Питтом.

Вика

«Мой любимый жанр – это триллер. Потом идут комедия и мелодрама», – отмечает участница.

1. «Помни меня» – любимый фильм. Его я могу пересматривать и пересматривать. История не оставляет равнодушной.

2. «Дорогой Джон» с любимым актером Ченнингом Татумом.

3. «Клятва» – романтическая история любви, которой проникаешься.

4. «Константин» – мистический триллер. Люблю порой пощекотать себе нервишки.

5. «Доктор Сон» 2019 года. Этот фильм относится к жанру «ужасы», цепляет мистическая история.

Холостяк 10 – Выпуск 5 от 03.04.2020

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