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Учасниці Холостяк-10 поділилися збірками фільмів для перегляду на карантині

Lite » Стиль життя 14.04.2020 - 15:51
Учасниці Холостяк-10 поділилися збірками фільмів для перегляду на карантині
Фото: СТБ

Холостяк 10 сьомий випуск відбудеться 17 квітня

Затяжний карантин – саме час для самопізнання, розвитку, роботи над собою, цікавих книг, і, звичайно ж, хороших фільмів! Які кінокартини з задоволенням переглядають і всім радять учасниці реаліті СТБ Холостяк-10 – читайте в матеріалі!

Даша

Учасниці Холостяк-10 поділилися збірками фільмів для перегляду на карантині

«Я дуже люблю ходити в кіно. Скажу чесно, до проекту я готувалася ретельно (навіть схудла на 8 кг), і тому ходити в кінотеатри часу особливо не було. А карантин – якраз привід переглянути найкращі фільми, які не побачила в минулому році», – поділилася холостячка.

1. Перший фільм, який подивилася – «Джокер». Гучна картина, а я ні сном, ні духом (сміється). І ось тепер можу поділитися враженнями. Однозначно чіпляє гра акторів! Сюжет, музика, психологічні прийоми, які не залишають байдужими. Фільм непростий... викликає протиріччя і складні переживання. Гідне кіно.

2. «Зараження» – дуже актуальний фільм зараз. Після перегляду двояке враження. Як на мене, хороша задумка, але слабка режисура. Весь фільм чекала чогось «такого» і не дочекалася. Але все ж раджу до перегляду, бо саме після цього фільму я стала серйозніше ставитися до карантину, що і всім раджу!

3. Переглянула п'ятий раз один з моїх улюблених фільмів – «Гола правда». Легкий і цікавий Сюжет. У той же час, з романтикою і часткою тверезого ставлення до життя! Гра Кетрін Хейгл мене заворожує. Яка ж вона все-таки красуня. Чудова ідея і гумор на висоті. Загалом, всім раджу.

4. Якщо говорити про топ-фільмах, одна з улюблених комедій – «Шпигун». Кожен раз дивлюся і сміюся. Комусь, можливо, здасться типовою американською комедією з типовим американським гумором, але тільки не мені (посміхається). Я взагалі дурносмех по своїй натурі (посміхається). Для мене це абсолютно легка і невимушена кінокартина з несподіваною розв'язкою. Ще і Джейсон Стетхем радує в епізодах. Саме те, щоб розслабитися на карантині і просто від душі посміятися.

5. Ще одна рекомендація – «Лофт». Мораль фільму, звичайно ж, одна – нема чого зраджувати своїм дружинам (сміється). Ну, а якщо серйозно, інтрига буде присутній з самого початку. Хіть, пристрасть, гроші і зради... все це буде у фільмі.

Настя

Учасниці Холостяк-10 поділилися збірками фільмів для перегляду на карантині

1. Перший в моєму списку – «Щоденник пам'яті». Це самий романтичний фільм, який я бачила. Завдяки цій історії я почала вірити в справжню любов (посміхається).

2. «Хатіко: найвірніший друг». Доказ того, що хороших людей треба ще пошукати, а от пес може стати кращим другом і назавжди. Він ніколи не зрадить і буде вірний тобі до кінця життя.

3. Рекомендую фільм «Турист». У ньому є і романтика, і хитрість, і мудрість. Є про що подумати.

Аня

Учасниці Холостяк-10 поділилися збірками фільмів для перегляду на карантині

1. «Джентльмени». Фільм, який я переглянула вже 5 разів, хоча він вийшов у цьому році. У ньому все прекрасно: від акторів, костюмів до сюжету і режисерської роботи.

2. «Народження зірки». Історія близька мені як ніколи, адже всі ті почуття сорому, страху, жалю я відчула, зустрічаючись з залежним хлопцем. Плачу кожен раз.

3. «Кримінальне чтиво». Люблю фільми Тарантіно та історії, де перестрілки і життя за поняттями.

4. «Зникла». Цей фільм треба подивитися кожному чоловікові, щоб усвідомити всю міць жіночої підступності заради любові та збереження сімейних відносин.

5. «Вокзал для двох». Обожнюю радянські фільми! А ця романтична комедія – справжній бальзам для моєї душі.

Оля

Учасниці Холостяк-10 поділилися збірками фільмів для перегляду на карантині

1. Кожен раз перед Новим роком переглядаю всі частини «Один вдома», це моя традиція. Саме цей фільм повертає мене у дитинство.

2. Ще одна сімейна традиція з сестрою, але вже в кінці року – переглянути всі частини «Гаррі Поттера».

3. «Містер і місіс Сміт». Ця парочка гармонійна абсолютно всім! І хоч вони хочуть один одного вбити, це покриває величезна любов.

4. Фільм «Легенда» з Томом Харді, якого я обожнюю. Картина знята за мотивами книги Джона Пірсона «Мистецтво жорстокості: зліт і падіння близнюків Крэй» і заснована на реальних подіях.

Христина

Учасниці Холостяк-10 поділилися збірками фільмів для перегляду на карантині

«Обожнюю закутатися в плед, приготувати какао і насолоджуватися затишним фільмом про кохання. Я – людина, яка перед початком фільму запасається не вкусняшка, а серветками, тому що моя любов до мелодрами – шалена! Самий головний критерій при виборі фільму – багато любові і хороший кінець», – говорить учасниця.

1. «Таємниця Коко». Цей мультфільм відноситься до тих рідкісних творів анімаційного мистецтва, які підходять для всіх віків. Він вчить дотримуватися традиції та шанувати сімейні цінності. А ще зачіпає саму глибину душі і у багатьох при перегляді викликає бурю емоцій. Якщо без перебільшення, я подивилася його разів 10 точно.

2. «Листи до Джульєтти». Фільм дуже добрий і світлий. Красиві ландшафти Італії, хороший сюжет, чудові актори. Я після цього фільму побігла писати лист Джульєтті (посміхається). Тому дівчатам, які люблять помріяти, він дуже сподобається.

3. «Щоденник пам'яті». З цього фільму можна дуже багато чого винести. Навіть якісь свої цінності змінюються і дивишся на світ зовсім іншими очима. Хочеться вірити, що така любов є і в житті. Я в це вірю, і якщо б все на Землі подивилися цей фільм, то світ став би трішки добрішим.

4. «Поспішай любити» – ні що інше, як щира, красива, трогающая до глибини душі історія про двох несхожих один на одного людей, що живуть в абсолютно різних світах. Я переглянула цю картину вже близько п'яти разів, і бажання дивитися і дивитися її виникає постійно. Незвичайно прекрасна історія, яка засіла у мене глибоко в серці. Так, закінчується вона сумно, але, на мою думку, цей фільм повинен подивитися кожен, тому що він вчить багатьом важливим життєвим цінностям.

5. «Клуб любителів книг і пирогів з картопляного лушпиння». У цьому фільмі відкриваються історії людей, які, незважаючи на всі труднощі, зберегли в собі прекрасний, яскравий вогонь у серці. У героїв закохуєшся відразу і всім серцем співпереживаєш і підтримуєш їх. Мене дуже вразило, як піднесли нам силу книжок у фільмі.

Аліна

Учасниці Холостяк-10 поділилися збірками фільмів для перегляду на карантині

1. «Кучерява Сью» – думаю, пояснювати не треба чому (посміхається). Дуже гарне і спокійне кіно, одне з улюблених.

2. «Міс Конгеніальність» – класний фільм, про жіночу силу і схильності підлаштуватися до будь-якої ситуації.

3. «Поїздка в Америку». У головній ролі – Едді Мерфі. Позитивний фільм, люблю його дивитися.

4. «Чоловічий стриптиз». Назва, звичайно, кричуще, але це тільки назва (посміхається). Фільм подобається тим, що там різні чоловіки: високий, низький, худий, товстий, але всі вони об'єднані однією метою – та у них в підсумку все вийшло круто.

5. І ще дуже багато фільмів з Томом Хенксом, моїм улюбленим актором. Раджу подивитися список фільмів з його участю.

Дана

Учасниці Холостяк-10 поділилися збірками фільмів для перегляду на карантині

1. «Ванільне небо». Єдиний фільм, який переглядала більше двох разів. Вразила несподівана розв'язка.

2. «Три білборда на кордоні Эббинга». Драма, комедія кримінал. Мої улюблені жанри. Коли і посміятися, і поплакати, і подумати.

3. «Ла-Ла Ленд». Ніколи так сильно не плакала над фільмом. Ридала. Особисті асоціації з історіями головних героїв...

4. «Паразити». Оригінальна сучасна сюжетна лінія. Ніколи ще не бачила нічого подібного.

5. Всі фільми з Бред Піттом.

Віка

Учасниці Холостяк-10 поділилися збірками фільмів для перегляду на карантині

«Мій улюблений жанр – це трилер. Потім йдуть комедія і мелодрама», – зазначає учасниця.

1. «Пам'ятай мене» – улюблений фільм. Його я можу переглядати і переглядати. Історія не залишає байдужою.

2. «Дорогий Джон» з улюбленим актором Ченнінг Татум.

3. «Клятва» – романтична історія любові, якої переймаєшся.

4. «Костянтин» – містичний трилер. Люблю деколи полоскотати собі нерви.

5. «Доктор Сон» 2019 року. Цей фільм відноситься до жанру «жахи», чіпляє містична історія.

Холостяк 10 – Випуск 5 від 03.04.2020

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