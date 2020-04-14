Учасниці Холостяк-10 поділилися збірками фільмів для перегляду на карантині

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Холостяк 10 сьомий випуск відбудеться 17 квітня

Затяжний карантин – саме час для самопізнання, розвитку, роботи над собою, цікавих книг, і, звичайно ж, хороших фільмів! Які кінокартини з задоволенням переглядають і всім радять учасниці реаліті СТБ Холостяк-10 – читайте в матеріалі!

Даша

«Я дуже люблю ходити в кіно. Скажу чесно, до проекту я готувалася ретельно (навіть схудла на 8 кг), і тому ходити в кінотеатри часу особливо не було. А карантин – якраз привід переглянути найкращі фільми, які не побачила в минулому році», – поділилася холостячка.

1. Перший фільм, який подивилася – «Джокер». Гучна картина, а я ні сном, ні духом (сміється). І ось тепер можу поділитися враженнями. Однозначно чіпляє гра акторів! Сюжет, музика, психологічні прийоми, які не залишають байдужими. Фільм непростий... викликає протиріччя і складні переживання. Гідне кіно.

2. «Зараження» – дуже актуальний фільм зараз. Після перегляду двояке враження. Як на мене, хороша задумка, але слабка режисура. Весь фільм чекала чогось «такого» і не дочекалася. Але все ж раджу до перегляду, бо саме після цього фільму я стала серйозніше ставитися до карантину, що і всім раджу!

3. Переглянула п'ятий раз один з моїх улюблених фільмів – «Гола правда». Легкий і цікавий Сюжет. У той же час, з романтикою і часткою тверезого ставлення до життя! Гра Кетрін Хейгл мене заворожує. Яка ж вона все-таки красуня. Чудова ідея і гумор на висоті. Загалом, всім раджу.

4. Якщо говорити про топ-фільмах, одна з улюблених комедій – «Шпигун». Кожен раз дивлюся і сміюся. Комусь, можливо, здасться типовою американською комедією з типовим американським гумором, але тільки не мені (посміхається). Я взагалі дурносмех по своїй натурі (посміхається). Для мене це абсолютно легка і невимушена кінокартина з несподіваною розв'язкою. Ще і Джейсон Стетхем радує в епізодах. Саме те, щоб розслабитися на карантині і просто від душі посміятися.

5. Ще одна рекомендація – «Лофт». Мораль фільму, звичайно ж, одна – нема чого зраджувати своїм дружинам (сміється). Ну, а якщо серйозно, інтрига буде присутній з самого початку. Хіть, пристрасть, гроші і зради... все це буде у фільмі.

Настя

1. Перший в моєму списку – «Щоденник пам'яті». Це самий романтичний фільм, який я бачила. Завдяки цій історії я почала вірити в справжню любов (посміхається).

2. «Хатіко: найвірніший друг». Доказ того, що хороших людей треба ще пошукати, а от пес може стати кращим другом і назавжди. Він ніколи не зрадить і буде вірний тобі до кінця життя.

3. Рекомендую фільм «Турист». У ньому є і романтика, і хитрість, і мудрість. Є про що подумати.

Аня

1. «Джентльмени». Фільм, який я переглянула вже 5 разів, хоча він вийшов у цьому році. У ньому все прекрасно: від акторів, костюмів до сюжету і режисерської роботи.

2. «Народження зірки». Історія близька мені як ніколи, адже всі ті почуття сорому, страху, жалю я відчула, зустрічаючись з залежним хлопцем. Плачу кожен раз.

3. «Кримінальне чтиво». Люблю фільми Тарантіно та історії, де перестрілки і життя за поняттями.

4. «Зникла». Цей фільм треба подивитися кожному чоловікові, щоб усвідомити всю міць жіночої підступності заради любові та збереження сімейних відносин.

5. «Вокзал для двох». Обожнюю радянські фільми! А ця романтична комедія – справжній бальзам для моєї душі.

Оля

1. Кожен раз перед Новим роком переглядаю всі частини «Один вдома», це моя традиція. Саме цей фільм повертає мене у дитинство.

2. Ще одна сімейна традиція з сестрою, але вже в кінці року – переглянути всі частини «Гаррі Поттера».

3. «Містер і місіс Сміт». Ця парочка гармонійна абсолютно всім! І хоч вони хочуть один одного вбити, це покриває величезна любов.

4. Фільм «Легенда» з Томом Харді, якого я обожнюю. Картина знята за мотивами книги Джона Пірсона «Мистецтво жорстокості: зліт і падіння близнюків Крэй» і заснована на реальних подіях.

Христина

«Обожнюю закутатися в плед, приготувати какао і насолоджуватися затишним фільмом про кохання. Я – людина, яка перед початком фільму запасається не вкусняшка, а серветками, тому що моя любов до мелодрами – шалена! Самий головний критерій при виборі фільму – багато любові і хороший кінець», – говорить учасниця.

1. «Таємниця Коко». Цей мультфільм відноситься до тих рідкісних творів анімаційного мистецтва, які підходять для всіх віків. Він вчить дотримуватися традиції та шанувати сімейні цінності. А ще зачіпає саму глибину душі і у багатьох при перегляді викликає бурю емоцій. Якщо без перебільшення, я подивилася його разів 10 точно.

2. «Листи до Джульєтти». Фільм дуже добрий і світлий. Красиві ландшафти Італії, хороший сюжет, чудові актори. Я після цього фільму побігла писати лист Джульєтті (посміхається). Тому дівчатам, які люблять помріяти, він дуже сподобається.

3. «Щоденник пам'яті». З цього фільму можна дуже багато чого винести. Навіть якісь свої цінності змінюються і дивишся на світ зовсім іншими очима. Хочеться вірити, що така любов є і в житті. Я в це вірю, і якщо б все на Землі подивилися цей фільм, то світ став би трішки добрішим.

4. «Поспішай любити» – ні що інше, як щира, красива, трогающая до глибини душі історія про двох несхожих один на одного людей, що живуть в абсолютно різних світах. Я переглянула цю картину вже близько п'яти разів, і бажання дивитися і дивитися її виникає постійно. Незвичайно прекрасна історія, яка засіла у мене глибоко в серці. Так, закінчується вона сумно, але, на мою думку, цей фільм повинен подивитися кожен, тому що він вчить багатьом важливим життєвим цінностям.

5. «Клуб любителів книг і пирогів з картопляного лушпиння». У цьому фільмі відкриваються історії людей, які, незважаючи на всі труднощі, зберегли в собі прекрасний, яскравий вогонь у серці. У героїв закохуєшся відразу і всім серцем співпереживаєш і підтримуєш їх. Мене дуже вразило, як піднесли нам силу книжок у фільмі.

Аліна

1. «Кучерява Сью» – думаю, пояснювати не треба чому (посміхається). Дуже гарне і спокійне кіно, одне з улюблених.

2. «Міс Конгеніальність» – класний фільм, про жіночу силу і схильності підлаштуватися до будь-якої ситуації.

3. «Поїздка в Америку». У головній ролі – Едді Мерфі. Позитивний фільм, люблю його дивитися.

4. «Чоловічий стриптиз». Назва, звичайно, кричуще, але це тільки назва (посміхається). Фільм подобається тим, що там різні чоловіки: високий, низький, худий, товстий, але всі вони об'єднані однією метою – та у них в підсумку все вийшло круто.

5. І ще дуже багато фільмів з Томом Хенксом, моїм улюбленим актором. Раджу подивитися список фільмів з його участю.

Дана

1. «Ванільне небо». Єдиний фільм, який переглядала більше двох разів. Вразила несподівана розв'язка.

2. «Три білборда на кордоні Эббинга». Драма, комедія кримінал. Мої улюблені жанри. Коли і посміятися, і поплакати, і подумати.

3. «Ла-Ла Ленд». Ніколи так сильно не плакала над фільмом. Ридала. Особисті асоціації з історіями головних героїв...

4. «Паразити». Оригінальна сучасна сюжетна лінія. Ніколи ще не бачила нічого подібного.

5. Всі фільми з Бред Піттом.

Віка

«Мій улюблений жанр – це трилер. Потім йдуть комедія і мелодрама», – зазначає учасниця.

1. «Пам'ятай мене» – улюблений фільм. Його я можу переглядати і переглядати. Історія не залишає байдужою.

2. «Дорогий Джон» з улюбленим актором Ченнінг Татум.

3. «Клятва» – романтична історія любові, якої переймаєшся.

4. «Костянтин» – містичний трилер. Люблю деколи полоскотати собі нерви.

5. «Доктор Сон» 2019 року. Цей фільм відноситься до жанру «жахи», чіпляє містична історія.

Холостяк 10 – Випуск 5 від 03.04.2020

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