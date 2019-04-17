От уборки до вина: Маша Ефросинина делится секретами борьбы со стрессом

Ефросинина похвасталась запуском своей линии домашней одежды
Маша Ефросинина успела проявиться себя не только в качестве телеведущей и блогера, но также и в роли мотивационного тренера. Мы уже не раз отмечали, что Ефросинина часто ездит по городам Украины с лекциями, во время которых делится своим опытом и жизненной мотивацией. К примеру, во время недавней поездки во Львов ведущая блеснула фигурой в необычном жакете-платье.
Ефросинина подчеркивает, что один из наиболее частых вопросов, адресованных к ней: Как она восстанавливается и борется со стрессами?
По словам Маши, ответ у нее всегда один: "Когда я дома!"
Так, телеведущей нравится, что именно находясь дома, она ощущает себя хозяйкой своего времени. И методов расслабления и отдыха много: "Могу валяться с книгой, могу танцевать с Саней, могу работать, делать гимнастику, чаевничать с Наной до ночи, прибираться, стряпать, пить с Тимуром вино, принимать гостей!". Отметим, что Нана и Саша – дети Маши Ефросининой и ее супруга Тимура Хромаева.
Также ведущая в очередной раз рассказала, что очень любит утро. После того, как все уходят на учебу и работу, Ефросинина может побыть сама с собой – в тишине и с кофе, почитать новости. Также заняться медитацией с маской на лице.
Восхитительная Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
"А еще с тех пор, как я научилась нравиться себе, я осознала, что собственная неотразимость не в идеальном макияже и уложенных на выход волосах. Она в ощущении кайфа от себя именно тогда, когда ты в самых простых и естественных своих проявлениях", - делится мотивацией Ефросинина.
Также Маша порадовала фанов – телеведущая запустила свою линию домашней одежды!
Поклонники Ефросининой поспешили прокомментировать ее новый пост:
Напомним, ранее Маша Ефросинина впервые примерила образ секси-штучки. Получилось забавно.