Від прибирання до вина: Маша Єфросиніна ділиться секретами боротьби зі стресом

Єфросиніна похвалилася запуском своєї лінії домашнього одягу
Маша Єфросиніна встигла проявити себе не тільки в ролі телеведучої і блогера, але також і в ролі мотиваційного тренера. Ми вже не раз відзначали, що Єфросиніна часто їздить містами України з лекціями, під час яких ділиться своїм досвідом і життєвою мотивацією. Приміром, під час нещодавньої поїздки до Львова ведуча блиснула фігурою в незвичайному жакеті-сукні.
Єфросиніна підкреслює, що одне з найбільш частих питань, адресованих до неї: Як вона відновлюється і бореться зі стресами?
За словами Маші, відповідь завжди одна: "Коли я вдома!"
Так, телеведучій подобається, що саме перебуваючи вдома, вона відчуває себе господинею свого часу. І методів розслаблення і відпочинку багато: "Можу валятися з книжкою, можу танцювати з Санею, можу працювати, робити гімнастику, чаювати з Наною до ночі, прибиратися, куховарити, пити з Тимуром вино, приймати гостей!". Зазначимо, що Нана і Саша – діти Маші Єфросиніної та її чоловіка Тимура Хромаєва.
Також ведуча в черговий раз розповіла, що дуже любить ранок. Після того, як всі йдуть на навчання і роботу, Єфросиніна може побути сама з собою – в тиші і з кавою, почитати новини. Також зайнятися медитацією з маскою на обличчі.
Чудова Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
"А ще з тих пір, як я навчилася подобатися собі, я усвідомила, що власна неперевершеність не в ідеальному макіяжі та зачисці. Вона у відчутті кайфу від себе саме тоді, коли ти в самих простих і природних своїх проявах", - ділиться мотивацією Єфросиніна.
Також Маша порадувала фанів – телеведуча запустила свою лінію домашнього одягу!
Шанувальники Єфросиніної поспішили прокоментувати її новий пост:
Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна вперше приміряла образ сексі-штучки. Вийшло забавно.