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Циклон притянет в Украину интенсивные дожди: где задержатся осадки

Автор: Владимир Костырин

Погода в Украине будет дождливая в воскресенье, 23 мая, и вследствие циклона, движущегося с запада, осадки ожидаются довольно интенсивные, которые накроют значительную часть территории страны.

Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко в своем Facebook.

При этом температура воздуха останется вполне комфортной, будет тепло.

Дожди будут двигаться в северо-восточном направлении, и слегка "коснутся" северных регионов, но вот в Сумской области, вероятно, днем в воскресенье задержатся.

Циклон охватит западные области, и уже в понедельник накроет значительную часть Украины дождями, порой весьма сильными.

Осадки прогнозируются в воскресенье также и в Киевской области.

Кроме того, в понедельник, 23 мая, в столице ожидается сильный дождь и мощные порывы ветра.

Метеокарта погоды в Украине 23 мая (фото: facebook.com/tala.didenko)

Ранее сообщалось, что синоптики Укргидрометцентра показали новые карты погоды на ближайшие дни, и рассказали, что в Украину идут "кочующие" грозы с летним теплом.

Между тем, зима на Западной Украине не хочет отступать, и буквально на днях на высокогорье Карпат заметили снег, и зафиксировали минусовую температуру.

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Новости Украины ГидрометцентрНаталка Диденко