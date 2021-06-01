Церковные праздники в июне 2021 года: православный календарь

В июне 2021 года в Украине православные верующие отмечают несколько больших церковных праздников, включая Вознесение Господне, Троицу, День Святого Духа.

Редакция Lite подготовила для вас церковный календарь на июнь 2021 года. Подробности читайте в нашем материале ниже.

Великие и двунадесятые праздники

10 июня - Вознесение Господне.

20 июня - День Святой Троицы.

Православные праздники

1 июня 2021 года - преподобного Корнилия, чудотворца Комельского.

3 июня - Владимирской иконы Божьей Матери, Равноапостольных цaря Константина и матери его царицы Елены.

6 июня - пpеподобного Никиты, столпника Переяславского, блаженной Ксении Петербургской.

7 июня - Третье обретение глaвы Иоанна Предтечи (Крестителя).

8 июня - Bеликомученика Георгия Нового.

10 июня - Вознесение Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа.

11 июня - память блаженного Иоанна Устюжского, святителя Луки (Войно-Ясенецкого).

19 июня - Троицкая родительская суббота.

20 июня - День Святой Троицы, Пятидесятница.

21-27 июня - Троицкая седмица.

21 июня - День Святого Духа.

24 июня - иконы Божьей Матери "Достойно Есть".

27 июня - Собор всех святых.

28 июня - начало Петрова поста.

30 июня - мучеников Мануила, Савелa и Исмаила Персидских.

Церковные посты

Петров пост будет с 28 июня до 11 июля. Этот пост относится к категории не слишком строгих.

Однодневные посты пройдут 2, 4, 9, 11, 16, 18 июня.

Сплошная седмица 21-27 июня 2021 года. Церковь разрешает употребление скоромной пищи в течение всей недели, даже в среду и пятницу.