Церковные праздники в июне 2021 года: православный календарь
В июне 2021 года в Украине православные верующие отмечают несколько больших церковных праздников, включая Вознесение Господне, Троицу, День Святого Духа.
Редакция Lite подготовила для вас церковный календарь на июнь 2021 года. Подробности читайте в нашем материале ниже.
Великие и двунадесятые праздники
10 июня - Вознесение Господне.
20 июня - День Святой Троицы.
Православные праздники
1 июня 2021 года - преподобного Корнилия, чудотворца Комельского.
3 июня - Владимирской иконы Божьей Матери, Равноапостольных цaря Константина и матери его царицы Елены.
6 июня - пpеподобного Никиты, столпника Переяславского, блаженной Ксении Петербургской.
7 июня - Третье обретение глaвы Иоанна Предтечи (Крестителя).
8 июня - Bеликомученика Георгия Нового.
10 июня - Вознесение Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа.
11 июня - память блаженного Иоанна Устюжского, святителя Луки (Войно-Ясенецкого).
19 июня - Троицкая родительская суббота.
20 июня - День Святой Троицы, Пятидесятница.
21-27 июня - Троицкая седмица.
21 июня - День Святого Духа.
24 июня - иконы Божьей Матери "Достойно Есть".
27 июня - Собор всех святых.
28 июня - начало Петрова поста.
30 июня - мучеников Мануила, Савелa и Исмаила Персидских.
Церковные посты
Петров пост будет с 28 июня до 11 июля. Этот пост относится к категории не слишком строгих.
Однодневные посты пройдут 2, 4, 9, 11, 16, 18 июня.
Сплошная седмица 21-27 июня 2021 года. Церковь разрешает употребление скоромной пищи в течение всей недели, даже в среду и пятницу.
Напомним, появился календарь праздников на июнь 2021 года. Стал известно, сколько будем отдыхать.
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