Церковні свята в червні 2021 року: православний календар

У червні 2021 року в Україні православні віряни відзначають кілька великих церковних свят, включаючи Вознесіння Господнє, Трійцю, День Святого Духа.

Редакція Lite підготувала для вас церковний календар на червень 2021 року. Подробиці читайте в нашому матеріалі нижче.

Великі і двунадесяті свята

10 червня - Вознесіння Господнє.

20 червня - День Святої Трійці.

Православні свята

1 червня 2021 року - преподобного Корнилія, чудотворця Комельского.

3 червня - Володимирської ікони Божої Матері, Рівноапостольних царя Костянтина і матері його цариці Олени.

6 червня - пpеподобного Микити, стовпника Переяславського, блаженної Ксенії Петербурзької.

7 червня - Третє Знайдення глaви Іоанна Предтечі (Хрестителя).

8 червня - Bелікомученіка Георгія Нового.

10 червня - Вознесіння Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа.

11 червня - пам'ять блаженного Іоанна Устюжского, святителя Луки (Войно-Ясенецького).

19 червня - Троїцька поминальна субота.

20 червня - День Святої Трійці, П'ятидесятниця.

21-27 червня - Троїцька седмиця.

21 червня - День Святого Духа.

24 червня - ікони Божої Матері "Достойно Єсть".

27 червня - Собор всіх святих.

28 червня - початок Петрового посту.

30 червня - мучеників Мануїла, Савелa і Ісмаїла Перських.

Церковні пости

Петрів піст буде з 28 червня до 11 липня. Цей піст належить до категорії не дуже строгих.

Одноденні пости пройдуть 2, 4, 9, 11, 16, 18 червня.

Хмарно седмиця 21-27 червня 2021 року. Церква дозволяє вживання скоромної їжі протягом усього тижня, навіть в середу і п'ятницю.