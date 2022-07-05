Эта тройка знаков Зодиака - самые горячие любовники и любовницы
Астрологи говорят, что знак Зодиака, под которым вы родились, влияет на темперамент и либидо. У кого-то потребности в сексуальных утехах скромные, а у кого - ненасытные. Они готовы заниматься любовью где и сколько угодно, постоянно экспериментируя и улучшая свои навыки.
Кто они эти секс-гиганты - читайте ниже в нашем материале Lite далее.
Скорпион
Астрологи однозначно отдают Скорпиону первое место! Это точно самый горячий знак Зодиака. Секс - неотделимая часть ее жизни, а эротика - один из приоритетов в отношениях.
Скорпион не представляет себе ни дня без занятий любовью. Нестандартный, он любит игры на доминирование, риск и опасность. Он любит воплощать свои самые смелые фантазии и таким образом заставляет своих партнеров полностью отпустить и превзойти себя, чтобы достичь вершины удовольствия.
С ним нельзя притворяться, он это сразу увидит, но не простит. Чтобы соблазнить Скорпиона, совет лишь один - отпустите себя и отдайтесь наслаждению.
Овен
Огненный знак является вторым самым горячим астрологическим знаком. Сексуальность представителей этого знака абсолютно раскована, а либидо полностью разожжено. Овен всегда руководствуется своими импульсами, и если он хочет - это сейчас, сразу или никогда.
Известный своей нетерпеливостью, Овен ненавидит сопротивление. Он ненавидит прелюдию и предпочитает действовать быстро, напористо и дико.
Романтики и любители свечей-лепестков - любовник или любовница Овен точно не ваш вариант.
Стрелец
Спонтанный, он живет своими сексуальными отношениями максимально естественным образом. Без табу и комплексов, он любит соблазнять и не стесняется сказать все, что имеет на уме.
Авантюрист в душе, он любит пробовать все виды опыта, если они ему неизвестны. Секс для него должен быть спортивным, разнообразным и насыщенным.
Недостатком этого знака является его потребность в независимости и жажда свободы. Из-за этого он часто меняет партнеров, а в отношениях может ходить "налево".
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