Эта тройка знаков Зодиака - самые горячие любовники и любовницы

Астрологи говорят, что знак Зодиака, под которым вы родились, влияет на темперамент и либидо. У кого-то потребности в сексуальных утехах скромные, а у кого - ненасытные. Они готовы заниматься любовью где и сколько угодно, постоянно экспериментируя и улучшая свои навыки.

Кто они эти секс-гиганты - читайте ниже в нашем материале Lite далее.

Скорпион

Астрологи однозначно отдают Скорпиону первое место! Это точно самый горячий знак Зодиака. Секс - неотделимая часть ее жизни, а эротика - один из приоритетов в отношениях.

Скорпион не представляет себе ни дня без занятий любовью. Нестандартный, он любит игры на доминирование, риск и опасность. Он любит воплощать свои самые смелые фантазии и таким образом заставляет своих партнеров полностью отпустить и превзойти себя, чтобы достичь вершины удовольствия.

С ним нельзя притворяться, он это сразу увидит, но не простит. Чтобы соблазнить Скорпиона, совет лишь один - отпустите себя и отдайтесь наслаждению.

Овен

Огненный знак является вторым самым горячим астрологическим знаком. Сексуальность представителей этого знака абсолютно раскована, а либидо полностью разожжено. Овен всегда руководствуется своими импульсами, и если он хочет - это сейчас, сразу или никогда.

Известный своей нетерпеливостью, Овен ненавидит сопротивление. Он ненавидит прелюдию и предпочитает действовать быстро, напористо и дико.

Романтики и любители свечей-лепестков - любовник или любовница Овен точно не ваш вариант.

Стрелец

Спонтанный, он живет своими сексуальными отношениями максимально естественным образом. Без табу и комплексов, он любит соблазнять и не стесняется сказать все, что имеет на уме.

Авантюрист в душе, он любит пробовать все виды опыта, если они ему неизвестны. Секс для него должен быть спортивным, разнообразным и насыщенным.