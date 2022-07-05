Ця трійка знаків Зодіаку - найгарячіші коханці і коханки

Астрологи кажуть, що знак Зодіаку, під яким ви народилися, впливає на темперамент та лібідо. У когось потреби в сексуальних втіхах скромні, а в когось - ненаситні. Вони готові кохатися де і скільки завгодно, постійно експериментуючи і покращуючи свої навички.

Хто вони ці секс-гіганти - читайте нижче в нашому матеріалі Lite далі.

Скорпіон

Астрологи однозначно віддають Скорпіону перше місце! Це точно найгарячіший знак Зодіаку. Секс - невіддільна частина її життя, а еротика - один із пріоритетів у стосунках.

Скорпіон не уявляє собі ні дня без занять коханням. Нестандартний, він любить ігри на домінування, ризик і небезпеку. В ін любить втілювати свої найсміливіші фантазії і таким чином змушує своїх партнерів повністю відпустити і перевершити себе, щоб досягти вершини задоволення.

З ним не можна прикидатися, він це одразу побачить, але не пробачить. Щоб спокусити Скорпіона, порада лише одна - відпустіть себе і віддайтеся насолоді.

Овен

Вогняний знак є другим найгарячішим астрологічним знаком. Сексуальність представників цього знаку абсолютно розкута, а лібідо повністю розпалене. Овен завжди керується своїми імпульсами, і якщо він хоче - це зараз, відразу або ніколи.

Відомий своєю нетерплячістю, Овен ненавидить опір. Він ненавидить прелюдію і вважає за краще діяти швидко, напористо і дико.

Романтики й любителі свічок-пелюсток - коханець чи коханка Овен точно не ваш варіант.

Стрілець

Спонтанний, він живе своїми сексуальними стосунками максимально природним способом. Без табу і комплексів, він любить спокушати і не соромиться сказати все, що має на думці.

Авантюрист у душі, він любить пробувати всі види досвіду, якщо вони йому невідомі. Секс для нього має бути спортивним, різноманітним та насиченим.