Троицкая родительская суббота: что нельзя делать в этот день, приметы и традиции

Троицкая родительская суббота отмечается за день до большого православного праздника Святой Троицы (Пятидесятницы), и выпадает в 2021 году на 19 июня. В эту дату особого поминовения всех умерших христиан принято посещать храмы, молиться и ставить свечи за упокоение усопших родственников и близких.

Какие важные традиции в этот день, приметы и поверья, и что строго запрещается делать в праздник - читайте ниже в нашем материале.

Возникновение праздника Вселенская родительская суббота связана с историей из Нового Завета Библии, где сказано о сошествии Святого Духа на учеников Иисуса Христа в 50-й день после воскрешения Спасителя. Это ознаменовало завершение создание Церкви, призванной помочь спасению человека - живого и усопшего. Поэтому накануне Троицы молятся за тех, кто покинул этот мир.

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