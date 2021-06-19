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Троїцька батьківська субота: що не можна робити в цей день, прикмети і традиції

Автор: Володимир Костирін

Троїцька батьківська субота відзначається за день до великого православного свята Святої Трійці (П'ятидесятниці), і випадає в 2021 році на 19 червня. У цю дату особливого поминання всіх померлих християн заведено відвідувати храми, молитися і ставити свічки за упокій покійних родичів і близьких.

Які важливі традиції у цей день, прикмети та повір'я, і що суворо забороняється робити у свято - читайте нижче в нашому матеріалі.

Виникнення свята Вселенська батьківська субота пов'язана з історією з Нового Завіту Біблії, де сказано про зішестя Святого Духа на учнів Ісуса Христа на 50-й день після воскресіння Спасителя. Це ознаменувало завершення створення Церкви, покликаної допомогти порятунку людини - живої та покійної. Тому напередодні Трійці моляться за тих, хто залишив цей світ.

Традиції в Троїцьку батьківську суботу

  • Вважається, що в Троїцьку батьківську суботу важливіше прийти не на кладовище, а до храму, або помолитися вдома. За традицією в цю дату до церкви приносять пісні продукти на загальний стіл.
  • Прийнято в цей день роздавати милостиню, при цьому можна попросити їх помолитися за близьких покійних людей.
  • Традиція прикрашати могили на кладовищі свіжою зеленню, і прибирати там, виникла через повір'я, що на Трійцю душі померлих тимчасово поверталися до своїх тіл, тому місце упокою має сподобатися покійному і показати, що його люблять і пам'ятають.
  • Якщо піти до церкви не вдалося, можна молитися за близьких і рідних вдома. Ось, наприклад, є така проста молитва: "Упокій, Господи, душу спочилого раба/раби Твого/Твоєї (називається ім'я)".

Що не можна робити в Троїцьку поминальну суботу

  • У цей день заборонено говорити про близьких погане, гніватися на рідних.
  • Також суворо забороняється поминати покійних злими словами.
  • Забороняється поминати самогубців.
  • Не слід залишати на могилах спиртне, хліб і будь-яке частування, самим вживати біля могил алкоголь теж не рекомендують.
  • Якщо ви вирушили на кладовище в цей день, то не слід хреститися на фотографії, монументи або пам'ятники - тільки якщо на них зображені православні хрести.
  • Не рекомендується присвячувати більшу частину дня побутовим справам і господарським турботам вдома, працювати в городі забороняється.
  • Від вживання м'яса, риби, молочних продуктів, яєць (продуктів тваринного походження) краще відмовитися в цю дату.
  • Не можна в цей день ходити купатися на водойми.

Прикмети та повір'я в Троїцьку батьківську суботу

  • Якщо в цей день йде теплий дощ, то незабаром буде хороша благодатна погода, а ще - великий урожай грибів та ягід.
  • Якщо в небі з'явилася веселка, значить кінець місяця буде теплим.
  • Якщо голосно каркають круки, то чекай біди.
  • Якщо задув північний вітер - це віщує рясні дощі з грозами влітку.
  • Якщо дуже голосно загавкали собаки, то це обіцяло гарну погоду.

Раніше ми розповідали, які трави потрібно віднести в храм на Трійцю, які після цього стануть вашими оберегами.

Також ми писали про те, що обов'язково потрібно зробити на Троїцьку поминальну суботу.

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