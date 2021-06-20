Троица 2021: что нельзя делать 20 июня, важные традиции и обычаи большого праздника

Троицу 2021 мы отпразднуем 20 июня. Этот день в православии является одним из самых важных, отмечается он на 50-й день после Пасхи, за что его еще называют Пятидесятницей. А название Зеленое воскресенье он получил из-за важнейшей символики - традиции украшать дома и храмы ветками деревьев, а также собирать и освящать в церкви букеты из ароматных трав.
Что нельзя делать в большой праздник, как его отметить и что поставить на стол, кто именинник сегодня и с чем еще связан день 20 июня - читайте далее в нашем материале.
Троица входит в число двунадесятых праздников - самых значимых после светлого праздника Пасхи. Троица символизирует расцветание природы и начало новой жизни, ее также называют днем рождения Церкви.
Библейское предание гласит, что на 50-й день после Воскресенья Христова на Матерь Божию и апостолов снизошел Святой Дух в виде светящихся языков пламени в келье в Иерусалиме. После этого апостолы смогли говорить на всех языках мира, чтобы нести людям слово божие.
Святой дух является символом Триединого Бога - Отца, Сына и Святого Духа. День Пятидесятницы является подвижным, то есть его дата меняется. Поэтому кроме Троицы 20 июня почитают память Феодота Анкирского, в народе - Федота Стража.
В этот день наши предки молились святому Федоту, чтобы он уберег их от несчастья, в также просили у него богатого урожая. Также считалось, что Федот не дает шалить русалкам в реках, поэтому ему дали прозвище "Страж".
На Троицу в храмах проводят божественные литургии и совершают вечерню. Пол божьего дома украшают зелеными травами, ведь праздник имеет еще одно значение - расцветание природы и начало новой жизни.
Верующие традиционно освящают в храмах букеты из трав. Обычно он составляется из аира, любистка, мяты, полыни и чабреца. Затем букет забирают домой, где он станет оберегом на весь год. А старый, прошлогодний букет, нужно сжечь.
Считается, что троицкие освященные травы берегут дом от пожара, не дают завестись в жилище нечисти. Собранные на Троицу травы сушили и использовали при лечении болезней, потом что сила лекарственных растений в эти дни усиливалась.
Еще одной интересной традицией является плетение венков молодыми девушками. Они собирали травы, делали из них украшение и вечером запускали в реку. Куда поплыл венок (к какому берегу) - оттуда следует ждать жениха. Если же венок застрял на месте, скорой свадьбы не бывать.
Кроме храмов на Зеленое воскресенье украшают ветками деревьев и дома. Они считаются оберегами от злых духов, недугов, недобрых помыслов. Следует помнить, что есть два вида деревьев, листья и ветки которых не стоит использовать на Троицу - это верба и осина.
На Троицу популярны сватания. В народе верили, что просватанные девушки в этот день будут счастливы в браке.
Этот день стоит провести в кругу семьи, собравшись за столом. День не постный, поэтому можно устроить себе гастрономическое наслаждение.
На Троицу принято готовить и употреблять салаты из капусты и зелени, зеленый борщ, яйца, творог, курицу, мясо, рыбу, блины. Также пекут пряники, пироги и караваи.
Хорошей приметой считается дождь. Это означает, что лето будет теплым и солнечным, и стоит ждать хорошего урожая. Считается, что тем, кто под него попадет и промокнет, удача будет улыбаться целый год.
Жара на Троицу - признак засушливого лета.
Гром гремит - будет долгое ненастье, и плохая погода, скорее всего, продлится несколько дней.
В этот день можно приманить к себе богатство, разложив на подоконнике травы и ветки деревьев.
Увидеть радугу в день великого праздника - к удаче. Можно смело загадывать желание, и если в нем нет корысти и плохого умысла, оно обязательно сбудется.
А вот на следующий день после Троицы, согласно народным верованиям, можно было клад найти. Этот день называют Днем духов.
Пресвятая Троице, помилуй нас;
Господи, очисти грехи наши;
Владыко, прости беззакония наши;
Святый, посети и исцели немощи наши, имене Твоего ради.
Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй.
Слава Отцу и Сыну и Святому духу и ныне и присно и во веки веков.
Александр, Анна, Богдан, Борис, Валентин, Валерия, Василий, Виктор, Владимир, Григорий, Давид, Зинаида, Иван, Лев, Максим, Мария, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Тарас, Федор.
Ранее мы писали, какой молитвой нужно освятить букет на Троицу, чтобы впустить в дом счастье на целый год.