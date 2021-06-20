Троица 2021: что нельзя делать 20 июня, важные традиции и обычаи большого праздника

История праздника

Троица входит в число двунадесятых праздников - самых значимых после светлого праздника Пасхи. Троица символизирует расцветание природы и начало новой жизни, ее также называют днем рождения Церкви.

Библейское предание гласит, что на 50-й день после Воскресенья Христова на Матерь Божию и апостолов снизошел Святой Дух в виде светящихся языков пламени в келье в Иерусалиме. После этого апостолы смогли говорить на всех языках мира, чтобы нести людям слово божие.

Святой дух является символом Триединого Бога - Отца, Сына и Святого Духа. День Пятидесятницы является подвижным, то есть его дата меняется. Поэтому кроме Троицы 20 июня почитают память Феодота Анкирского, в народе - Федота Стража.

В этот день наши предки молились святому Федоту, чтобы он уберег их от несчастья, в также просили у него богатого урожая. Также считалось, что Федот не дает шалить русалкам в реках, поэтому ему дали прозвище "Страж".

Важные приметы, традиции и обряды Троицы

На Троицу в храмах проводят божественные литургии и совершают вечерню. Пол божьего дома украшают зелеными травами, ведь праздник имеет еще одно значение - расцветание природы и начало новой жизни.

Верующие традиционно освящают в храмах букеты из трав. Обычно он составляется из аира, любистка, мяты, полыни и чабреца. Затем букет забирают домой, где он станет оберегом на весь год. А старый, прошлогодний букет, нужно сжечь.

Считается, что троицкие освященные травы берегут дом от пожара, не дают завестись в жилище нечисти. Собранные на Троицу травы сушили и использовали при лечении болезней, потом что сила лекарственных растений в эти дни усиливалась.

Еще одной интересной традицией является плетение венков молодыми девушками. Они собирали травы, делали из них украшение и вечером запускали в реку. Куда поплыл венок (к какому берегу) - оттуда следует ждать жениха. Если же венок застрял на месте, скорой свадьбы не бывать.

Кроме храмов на Зеленое воскресенье украшают ветками деревьев и дома. Они считаются оберегами от злых духов, недугов, недобрых помыслов. Следует помнить, что есть два вида деревьев, листья и ветки которых не стоит использовать на Троицу - это верба и осина.

На Троицу популярны сватания. В народе верили, что просватанные девушки в этот день будут счастливы в браке.

Как нужно отмечать Троицу и что поставить на стол

Этот день стоит провести в кругу семьи, собравшись за столом. День не постный, поэтому можно устроить себе гастрономическое наслаждение.

На Троицу принято готовить и употреблять салаты из капусты и зелени, зеленый борщ, яйца, творог, курицу, мясо, рыбу, блины. Также пекут пряники, пироги и караваи.

Что строго запрещено делать на Троицу

Запрещается в великий праздник заниматься тяжелым физическим трудом, а также выполнять любую домашнюю работу (убирать дом, стирать белье, шить, резать). Исключение составляет лишь приготовление еды.

(убирать дом, стирать белье, шить, резать). Исключение составляет лишь приготовление еды. Работать с землей , так как считается, что на Троицу земля празднует свой день рождения и тревожить ее не следует.

, так как считается, что на Троицу земля празднует свой день рождения и тревожить ее не следует. Ссориться, ругаться, сквернословить , обижаться на близких, думать о плохом и грустить.

, обижаться на близких, думать о плохом и грустить. Рубить или пилить деревья, так как они являются неотъемлемым символом этого дня.

так как они являются неотъемлемым символом этого дня. Гулять в лесу и купаться. В народе верили, что в этот день активизируются духи природы - нимфы и русалки, которые могут навредить.

В народе верили, что в этот день активизируются духи природы - нимфы и русалки, которые могут навредить. Наши предки верили, что в день Троицы нельзя играть свадьбы, иначе молодые не будут счастливы, а вот свататься можно.

Приметы этого дня

Хорошей приметой считается дождь. Это означает, что лето будет теплым и солнечным, и стоит ждать хорошего урожая. Считается, что тем, кто под него попадет и промокнет, удача будет улыбаться целый год.

Жара на Троицу - признак засушливого лета.

Гром гремит - будет долгое ненастье, и плохая погода, скорее всего, продлится несколько дней.

В этот день можно приманить к себе богатство, разложив на подоконнике травы и ветки деревьев.

Увидеть радугу в день великого праздника - к удаче. Можно смело загадывать желание, и если в нем нет корысти и плохого умысла, оно обязательно сбудется.

А вот на следующий день после Троицы, согласно народным верованиям, можно было клад найти. Этот день называют Днем духов.

Сильная молитва на Троицу

Пресвятая Троице, помилуй нас;

Господи, очисти грехи наши;

Владыко, прости беззакония наши;

Святый, посети и исцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй.

Слава Отцу и Сыну и Святому духу и ныне и присно и во веки веков.

Именины 20 июня празднуют:

Александр, Анна, Богдан, Борис, Валентин, Валерия, Василий, Виктор, Владимир, Григорий, Давид, Зинаида, Иван, Лев, Максим, Мария, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Тарас, Федор.