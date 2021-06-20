Трійця 2021: що не можна робити 20 червня, важливі традиції і звичаї великого свята

Історія свята

Трійця входить в число двунадесятих свят - найбільш значущих після Світлого свята Великодня. Трійця символізує розквіт природи і початок нового життя, її також називають днем народження Церкви.

Біблійний переказ свідчить, що на 50-й день після Воскресіння Христового на Матір Божу і апостолів зійшов Святий Дух у вигляді язиків полум'я в келії в Єрусалимі. Після цього апостоли змогли говорити на всіх мовах світу, щоб нести людям слово Боже.

Святий дух є символом Триєдиного Бога - Отця, Сина і Святого Духа. День П'ятидесятниці є рухомим, тобто його дата змінюється. Тому крім Трійці 20 червня вшановують пам'ять Феодота Анкірського, в народі - Федота Стража.

У цей день наші предки молилися святому Федоту, щоб він уберіг їх від нещастя, в також просили у нього багатого врожаю. Також вважалося, що Федот не дає пустувати русалкам в річках, тому йому дали прізвисько "Страж".

Важливі прикмети, традиції та обряди Трійці

На Трійцю в храмах проводять Божественні літургії і здійснюють вечірню. Підлогу Божого дому прикрашають зеленими травами, адже свято має ще одне значення - розквіт природи і початок нового життя.

Віряни традиційно освячують у храмах букети з трав. Зазвичай він складається з аїру, любистку, м'яти, полину і чебрецю. Потім букет забирають додому, де він стане оберегом на весь рік. А старий, торішній букет, потрібно спалити.

Вважається, що троїцькі освячені трави бережуть будинок від пожежі, не дають завестися в житлі нечисті. Зібрані на Трійцю трави сушили і використовували при лікуванні хвороб, бо сила лікарських рослин в ці дні посилювалася.

Ще однією цікавою традицією є плетіння вінків молодими дівчатами. Вони збирали трави, робили з них прикрасу і ввечері запускали в річку. Куди поплив вінок (до якого берега) - звідти слід чекати нареченого. Якщо ж вінок застряг на місці, швидкому весіллю не бувати.

Крім храмів на Зелену неділю прикрашають гілками дерев і будинки. Вони вважаються оберегами від злих духів, недуг, недобрих помислів. Слід пам'ятати, що є два види дерев, листя і гілки яких не варто використовувати на Трійцю - це верба і осика.

На Трійцю популярні сватання. У народі вірили, що засватані дівчата в цей день будуть щасливі в шлюбі.

Як потрібно відзначати Трійцю і що поставити на стіл

Цей день варто провести в колі сім'ї, зібравшись за столом. День не пісний, тому можна влаштувати собі гастрономічну насолоду.

На Трійцю заведено готувати і вживати салати з капусти і зелені, зелений борщ, яйця, сир, курку, м'ясо, рибу, млинці. Також печуть пряники, пироги і короваї.

Що строго заборонено робити на Трійцю

Забороняється у велике свято займатися важкою фізичною працею, а також виконувати будь-яку домашню роботу (прибирати будинок, прати білизну, шити, різати). Виняток становить лише приготування їжі.

(прибирати будинок, прати білизну, шити, різати). Виняток становить лише приготування їжі. Працювати з землею , так як вважається, що на Трійцю земля святкує свій день народження і турбувати її не слід.

, так як вважається, що на Трійцю земля святкує свій день народження і турбувати її не слід. Сваритися, лаятися, лихословити , ображатися на близьких, думати про погане і сумувати.

, ображатися на близьких, думати про погане і сумувати. Рубати або пиляти дерева, позаяк вони є невід'ємним символом цього дня.

позаяк вони є невід'ємним символом цього дня. Гуляти в лісі і купатися. У народі вірили, що в цей день активізуються духи природи - німфи і русалки, які можуть нашкодити.

У народі вірили, що в цей день активізуються духи природи - німфи і русалки, які можуть нашкодити. Наші предки вірили, що в день Трійці не можна грати весілля, інакше молоді не будуть щасливі, а ось свататися можна.

Прикмети цього дня

Доброю прикметою вважається дощ. Це означає, що літо буде теплим і сонячним, і варто чекати хорошого врожаю. Вважається, що тим, хто під нього потрапить і промокне, удача буде усміхатися цілий рік.

Спека на Трійцю - ознака посушливого літа.

Грім гримить - буде довга негода, і погана погода, швидше за все, триватиме кілька днів.

У цей день можна приманити до себе багатство, розклавши на підвіконні трави і гілки дерев.

Побачити веселку в день великого свята - до удачі. Можна сміливо загадувати бажання, і якщо в ньому немає користі і поганого наміру, воно обов'язково збудеться.

А ось на наступний день після Трійці, згідно з народними віруваннями, можна було скарб знайти. Цей день називають Днем духів.

Сильна молитва на Трійцю

Пресвята Трійці, помилуй нас;

Господи, очисти гріхи наші;

Владико, прости беззаконня наші;

Святий, відвідай і зціли немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй.

Слава Отцю і Сину і Святому духу і нині і повсякчас, і на віки віків.

Іменини 20 червня святкують:

Олександр, Анна, Богдан, Борис, Валентин, Валерія, Василь, Віктор, Володимир, Григорій, Давид, Зінаїда, Іван, Лев, Максим, Марія, Михайло, Микола, Павло, Петро, Степан, Тарас, Федір.