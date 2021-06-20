Трійця 2021: що не можна робити 20 червня, важливі традиції і звичаї великого свята

Трійцю 2021 ми відсвяткуємо 20 червня. Цей день в православ'ї є одним з найважливіших, відзначається він на 50-й день після Великодня, за що його ще називають П'ятидесятницею. А назву Зелена неділя він отримав через найважливішу символіку - традиції прикрашати будинки і храми гілками дерев, а також збирати і освячувати в церкві букети з ароматних трав.
Що не можна робити у велике свято, як його відзначити і що поставити на стіл, хто іменинник сьогодні і з чим ще пов'язаний день 20 червня - читайте далі в нашому матеріалі.
Трійця входить в число двунадесятих свят - найбільш значущих після Світлого свята Великодня. Трійця символізує розквіт природи і початок нового життя, її також називають днем народження Церкви.
Біблійний переказ свідчить, що на 50-й день після Воскресіння Христового на Матір Божу і апостолів зійшов Святий Дух у вигляді язиків полум'я в келії в Єрусалимі. Після цього апостоли змогли говорити на всіх мовах світу, щоб нести людям слово Боже.
Святий дух є символом Триєдиного Бога - Отця, Сина і Святого Духа. День П'ятидесятниці є рухомим, тобто його дата змінюється. Тому крім Трійці 20 червня вшановують пам'ять Феодота Анкірського, в народі - Федота Стража.
У цей день наші предки молилися святому Федоту, щоб він уберіг їх від нещастя, в також просили у нього багатого врожаю. Також вважалося, що Федот не дає пустувати русалкам в річках, тому йому дали прізвисько "Страж".
На Трійцю в храмах проводять Божественні літургії і здійснюють вечірню. Підлогу Божого дому прикрашають зеленими травами, адже свято має ще одне значення - розквіт природи і початок нового життя.
Віряни традиційно освячують у храмах букети з трав. Зазвичай він складається з аїру, любистку, м'яти, полину і чебрецю. Потім букет забирають додому, де він стане оберегом на весь рік. А старий, торішній букет, потрібно спалити.
Вважається, що троїцькі освячені трави бережуть будинок від пожежі, не дають завестися в житлі нечисті. Зібрані на Трійцю трави сушили і використовували при лікуванні хвороб, бо сила лікарських рослин в ці дні посилювалася.
Ще однією цікавою традицією є плетіння вінків молодими дівчатами. Вони збирали трави, робили з них прикрасу і ввечері запускали в річку. Куди поплив вінок (до якого берега) - звідти слід чекати нареченого. Якщо ж вінок застряг на місці, швидкому весіллю не бувати.
Крім храмів на Зелену неділю прикрашають гілками дерев і будинки. Вони вважаються оберегами від злих духів, недуг, недобрих помислів. Слід пам'ятати, що є два види дерев, листя і гілки яких не варто використовувати на Трійцю - це верба і осика.
На Трійцю популярні сватання. У народі вірили, що засватані дівчата в цей день будуть щасливі в шлюбі.
Цей день варто провести в колі сім'ї, зібравшись за столом. День не пісний, тому можна влаштувати собі гастрономічну насолоду.
На Трійцю заведено готувати і вживати салати з капусти і зелені, зелений борщ, яйця, сир, курку, м'ясо, рибу, млинці. Також печуть пряники, пироги і короваї.
Доброю прикметою вважається дощ. Це означає, що літо буде теплим і сонячним, і варто чекати хорошого врожаю. Вважається, що тим, хто під нього потрапить і промокне, удача буде усміхатися цілий рік.
Спека на Трійцю - ознака посушливого літа.
Грім гримить - буде довга негода, і погана погода, швидше за все, триватиме кілька днів.
У цей день можна приманити до себе багатство, розклавши на підвіконні трави і гілки дерев.
Побачити веселку в день великого свята - до удачі. Можна сміливо загадувати бажання, і якщо в ньому немає користі і поганого наміру, воно обов'язково збудеться.
А ось на наступний день після Трійці, згідно з народними віруваннями, можна було скарб знайти. Цей день називають Днем духів.
Пресвята Трійці, помилуй нас;
Господи, очисти гріхи наші;
Владико, прости беззаконня наші;
Святий, відвідай і зціли немочі наші, імені Твого ради.
Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй.
Слава Отцю і Сину і Святому духу і нині і повсякчас, і на віки віків.
Олександр, Анна, Богдан, Борис, Валентин, Валерія, Василь, Віктор, Володимир, Григорій, Давид, Зінаїда, Іван, Лев, Максим, Марія, Михайло, Микола, Павло, Петро, Степан, Тарас, Федір.
Раніше ми писали, якою молитвою потрібно освятити букет на Трійцю, щоб впустити в дім щастя на цілий рік.