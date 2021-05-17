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Ці три знаки Зодіаку чекає неймовірний успіх в епіцентрі травня 2021

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Понеділок 17 травня 2021 06:00
Ці три знаки Зодіаку чекає неймовірний успіх в епіцентрі травня 2021 Фото: Гороскоп на травень 2021 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на тиждень з 17 по 23 травня обіцяє трьом знакам Зодіаку небачений успіх, везіння і різного роду позитивні зміни. Астрологи розповіли, як домогтися максимуму і використати всі шанси, даровані долею.

Про це пише assol-club.

Діва

Астрологи рекомендують наважитися і братися за найважливіші справи і проекти. І не хвилюйтеся - у вас обов'язково все вийде. Ви навіть можете відкрити в собі якийсь талант або пристрасть. На роботі вас чекає успіх, але потрібно бути пильними з колегами і недоброзичливцями. В особистому житті вам належить прийняти якесь важливе рішення.

Стрілець

Цей тиждень подарує вам можливість отримати підвищення або ж грошову премію. Не виключено, що з вами розрахується старий боржник. Відмінний час, щоб сходити в магазин за обновками. А на вихідних порадуйте себе і коханих розвагами. Самотні люди можуть зустрітися з вельми інтригуючою особою.

Риби

Ви будете дуже популярні на цьому тижні. В особистому житті вас чекають нові завоювання, флірт, легкість. Але варто пам'ятати, що ці зв'язки можуть бути короткостроковими. Вам захочеться обновок і вражень, тому будьте пильні і стежте за станом свого гаманця.

Раніше астрологи розповіли про головних улюбленців долі літа 2021 Серед всіх знаків Зодіаку.

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