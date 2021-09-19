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Эти три знака Зодиака ждет денежная удача в октябре 2021: проверьте себя в списке!

Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на октябрь 2021 сулит трем особенным знакам Зодиака большой денежный успех в эпицентре осени. Эти везунчики будут особенно обласканы судьбой во всем, что касается карьеры, финансов, прибыли, других материальных "плюшек".

Кто они, пишет Astrorok.

Овен

Овну в октябре не придется жаловаться на недостаток денег. Астрологи говорят, что поступления средств следует ждать от иностранцев, организаций, зарегистрированных за границей. Заработанное потратьте на путешествия - вы точно не пожалеете. При этом не следует терять бдительность при составлении договоров, проведении важных сделок - риск ошибок слишком высок.

Стрелец

Звезды будут покровительствовать любым действиям, связанным с деньгами. Это могут быть не только крупные покупки или вложения, но и поиск дополнительного заработка, рост по карьерной лестнице с увеличением оклада. Не стоит игнорировать предложения о смене рода деятельности - они могут быть перспективными. Не исключены премии, неожиданная прибыль в виде подработки.

Водолей

Для Водолеев особенно удачной в плане денег станет вторая половина октября 2021. Астрологи советует вам вкладывать средства в крупные проекты. Они будут усиленно "работать" на вас, принося проценты и уверенность в будущем. Не отказывайте в материальной помощи близким. Вам все вернется сторицей, опомниться не успеете.

Ранее астрологи также рассказали про знаки Зодиака, которых в октябре 2021 накроет волной успеха.

Кроме того мы писали, про тех, у кого в эпицентре осени может начаться "черная полоса".

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Гороскоп