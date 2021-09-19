Ці три знаки Зодіаку чекає грошова удача в жовтні 2021: перевірте себе в списку!

Гороскоп на жовтень 2021 обіцяє трьом особливим знакам Зодіаку великий грошовий успіх в епіцентрі осені. Ці везунчики будуть особливо обласкані долею у всьому, що стосується кар'єри, фінансів, прибутку, інших матеріальних "булочок".

Овен

Овну в жовтні не доведеться скаржитися на брак грошей. Астрологи кажуть, що надходження коштів слід чекати від іноземців, організацій, зареєстрованих за кордоном. Зароблене витратьте на подорожі - ви точно не пошкодуєте. При цьому не слід втрачати пильність при укладанні договорів, проведенні важливих угод - ризик помилок занадто високий.

Стрілець

Зірки будуть протегувати будь-яким діям, пов'язаним з грошима. Це можуть бути не тільки великі покупки або вкладення, але і пошук додаткового заробітку, росту по кар'єрних сходах зі збільшенням окладу. Не варто ігнорувати пропозиції про зміну роду діяльност - вони можуть бути перспективними. Не виключені премії, несподіваний прибуток у вигляді підробітку.

Водолій

Для Водоліїв особливо вдалою в плані грошей стане друга половина жовтня 2021. Астрологи радять вам вкладати кошти у великі проекти. Вони будуть посилено "працювати" на вас, приносячи відсотки і впевненість в майбутньому. Не відмовляйте в матеріальній допомозі близьким. Вам все повернеться сторицею, схаменутися не встигнете.