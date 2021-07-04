Эти три знака Зодиака встретят свою судьбу в июле 2021: найдите себя в списке!

Дева

Людей, рожденных под знаком Зодиака Дева, в июле ждут очень яркие изменения в личной жизни. В отношениях будет присутствовать страсть, любовь и интриги, возможны даже любовные треугольники. В семье вы сможете рассчитывать на хорошие отношения с детьми, партнер будет поддерживать ваши начинания, оказывать заботу либо вам придется ухаживать за кем-то. Тем, кто в поисках любви, удастся познакомиться с человеком близким вам по духу.

Близнецы

Для Близнецов июль будет благоприятным месяцем для новых знакомств, общения, поездок, обучения, консультаций. Возможны перспективные, рабочие и любовные знакомства с людьми старшего возраста, более высокого социального статуса. Интересные встречи возможны и в поездках. При этом могут быть споры, сплетни, конфликты с друзьями, родственниками, неудачи в поездках и документах, хейт в соцсетях и публикациях, судебные хлопоты.

Водолей

Месяц будет весьма веселым и можно будет найти множество приключений, отказаться от правил, ранних договоренностей и продвигать свою тему. В июле имеют место быть яркие любовные истории, ревность и сильное чувство собственничества. Возможна встреча с персонажем, который меняет, срывает планы и делает вам нервы.