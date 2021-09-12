На эти три знака Зодиака свалится богатство в октябре 2021: Глоба назвал избранных

Овен

Павел Глоба назвал Овна одним из главных везунчиков октября. Астролог рекомендует представителям знака заняться отложенными делами, посвятить свободное время учебе, саморазвитию, что в будущем принесет финансовый успех. А вот в личных отношениях могут быть разлады - сохраняйте дипломатичность и не раздувайте конфликты.

Телец

Для Тельца в октябре наступят крайне удачные времена. Везти им будет не только с финансами, но и в любых начинаниях. Павел Глоба уверен, за что бы вы не взялись, успех будет с вами. А вот на необдуманный риск идти не стоит, это может привести в нежелательным последствиям и убыткам.

Весы

Павел Глоба говорит, что в октябре 2021 года Весам удастся наладить финансовое положение за счет подработок и выполнения дополнительных задач. Поэтому не упускайте возможность и выгодные предложения. В личной жизни удачи ждать не стоит - вероятны конфликты и расставания.

Благоприятные и неблагоприятные дни в октябре 2021

4, 8, 11, 12, 17, 21 и 29 октября - удачные дни для решения сложных вопросов.

2, 5, 6, 9, 14, 20, 23 и 28 октября - избегайте принятия важных решений, особенно это касается вопросов здоровья и крупных финансовых операций.