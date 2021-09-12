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На ці три знаки Зодіаку звалиться багатство у жовтні 2021: Глоба назвав обраних

Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на жовтень 2021 від відомого астролога Павла Глоби розповість про головних улюбленців Фортуни. Представникам цих трьох знаків Зодіаку особливо сильно буде щастити у фінансовій, діловій сфері і в будь-яких справах, що стосуються матеріального.

Про це пише Kleo.

Овен

Павло Глоба назвав Овна одним з головних везунчиків жовтня. Астролог радить представникам знака зайнятися відкладеними справами, присвятити вільний час навчанню, саморозвитку, що в майбутньому принесе фінансовий успіх. А ось в особистих стосунках можуть бути розлади - зберігайте дипломатичність і не роздувайте конфлікти.

Телець

Для Тельця у жовтні настануть вкрай вдалі часи. Щастити їм буде не тільки з фінансами, але і в будь-яких починаннях. Павло Глоба впевнений, за що б ви не взялися, успіх буде з вами. А ось на необдуманий ризик йти не варто, це може призвести до небажаних наслідків і збитків.

Терези

Павло Глоба говорить, що в жовтні 2021 року Терезам вдасться налагодити фінансове становище за рахунок підробітків і виконання додаткових завдань. Тому не втрачайте можливість і вигідні пропозиції. В особистому житті удачі чекати не варто - вірогідні конфлікти і розставання.

Сприятливі і несприятливі дні в жовтні 2021

4, 8, 11, 12, 17, 21 і 29 жовтня - вдалі дні для вирішення складних питань.

2, 5, 6, 9, 14, 20, 23 і 28 жовтня - уникайте прийняття важливих рішень, особливо це стосується питань здоров'я і великих фінансових операцій.

Раніше Павло Глоба назвав чотири знака Зодіаку, життя яких круто зміниться вже в жовтні 2021.

Також астролог Аріна Артурівна розповіла про протистояння Сонця і Нептуна, і зміни, які нам обіцяє це особливий час.

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