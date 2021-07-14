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На три знака Зодиака совсем скоро свалится денежное везение: избранных только трое!

Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на июль 2021 подскажет, какие знаки Зодиака будет ждать финансовое везение до конца этой недели. Таких счастливцев, по мнению астрологов, всего трое, и им стоит поспешить, чтобы не упустить уникальный шанс, дарованный звездами и планетами.

Об этом пишет ТСН.

Лев

Это время будет способствовать Львам для решительных действий в финансовой сфере. Если вы давно подумывали над сменой работы на более высокооплачиваемую, время для перемен будет идеальным. Астрологи советуют поторопиться и не колебаться с принятием важного решения, ведь лишь самых смелых ждет успех.

Весы

У представителей этого знака сложатся очень благоприятные условия для осуществления любых финансовых операций. Время хорошее для подписания договоров, заключения важных сделок, ведь все они принесут Весам немало выгоды и дивидендов в будущем. Чего вам делать нельзя категорически, так это одалживать деньги, даже если суммы маленькие.

Козерог

Для Козерогов середина июля будет очень благоприятной для работы над проектами, которые из-за своей сложности неоднократно откладывались на потом. Достаньте их из сундука и продолжите работу над ними - в результате можно будет рассчитывать как на профессиональный успех, так и на солидную финансовую выгоду.

Ранее астролог Арина Артуровна также предупредила про опасный период, связанный с Солнцем в Плутоне и Черной Луной.

Также мы писали, что Павел Глоба назвал знаки Зодиака, жизнь которых круто изменится в августе 2021.

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