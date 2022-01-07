Три знака Зодиака, которым 2022 год принесет богатство и успех

Овен

У Овнов будут хорошие шансы покорить вершины в 2022-му году. У вас будет много планов, большая часть которых связана с работой.

Материальные вопросы будут решаться очень легко, но это не значит, что нужно забыть об разумной экономии. Астрологи советуют вам изменить отношение к деньгам и начать откладывать.

Телец

Тельцы начнут год с обретения "нового себя". Вам наконец-то удастся раскрыть потенциал, копившийся годами, и заявить о себе во весь голос.

Год будет финансово щедрым, но стоит удерживаться от соблазнов. Распоряжайтесь благами грамотно и разумно, тогда успех вам точно обеспечен.

Дева

Для Дев 2022-й станет хорошим периодом для перемен, особенно удачным будет лето. Весь год будет щедрым на дорогие подарки и покупки, ожидаются крупные приобретения.

Все что от вас требуется, это стойкость духа для принятия важных решений. Вы почувствуете в себе чистую энергию, которой надо будет правильно распорядиться.