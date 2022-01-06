Глоба назвал знаки Зодиака, которым в январе 2022 повезет больше всех: ловите уникальный шанс!

Гороскоп на январь 2022, составленный астрологом Павлом Глобой, расскажет про знаки Зодиака, которым сильнее всего повезет в первый месяц наступившего года в деньгах, карьере, амурной сфере и в других начинаниях.

Овен

Для представителей этого знака Зодиака январь 2022 окажется очень приятным месяцем от самого начала и до самого конца.

Астролог говорит, что на старте нового года вы получите солидную сумму средств, которая может дать начало новому проекту или осуществлению мечты.

Близнецы

Павел Глоба уверен, что Близнецы смогут насладиться январем, если не будут заниматься прокрастинацией, и копить незавершенные дела.

Очень желательно начать новый год плодотворно, в итоге ваша активность сразу же подарит вам и профессиональные перспективы.

Лев

Астролог говорит, что для Львов январь принесет очень много действительно удачных дней. Везти вам будет в любом деле, за которое бы вы ни взялись.

Львов ждет успех, а родственный им хозяин 2022 года Водяной Тигр поможет преодолеть любые трудности.