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Три смачних подарунка для коханої сім'ї: поради експерта

Lite » Стиль життя 31.12.2018 - 18:11

Відео: YouTube/"Канал Україна"

На Новий рік прийнято дарувати своїм близьким подарунки. Як стверджує телеведуча Таміла Чехович, подарунки можуть бути також і їстівними. В ефірі телеканалу "Україна" експерт розповіла, як зробити смачні подарунки своїй родині буквально за кілька хвилин.

Таміла Чехович запропонувала три варіанти їстівних подарунків – жіночий, чоловічий і для дитини.

Для жіночого подарунка потрібно взяти картонну коробку розмір 20 на 20 см. Дно коробки можна застелити подарунковим червоним папером. Зверху можна прикрасити ялинкової гілкою та мандарином.

"Оскільки жінки обожнюють все смачне і корисне, відправте в коробку ароматний чай, маленький заварничок, чайну чашку, тістечка макарони, цукати і приємний сюрприз – наприклад, іграшку на ялинку. Від такого подарунка не відмовиться жодна жінка!" – вважає Чехович.

Для чоловіка експерт рекомендує застелити дно такої ж коробки папером зеленого кольору. В чоловічий набір можна покласти упаковку кави, красиву чашку, сир брі, чорний шоколад і пляшечку віскі. Прикрасити таку коробку можна краваткою-метеликом. Такий набір, на думку Чехович, підійде для чоловіка, родича або близького друга.

Для дитячого набору варіантів буде безліч. Підбирати потрібно з урахуванням віку та вподобань дитини. Таміла Чехович рекомендує дно застелити яскравим подарунковим папером, а всередину покласти какао, чашку з Дідом Морозом і оленями, різдвяні льодяники, джем і невелику іграшку.

Нагадаємо, раніше ми розповідали ідеї для подарунків на Новий рік, які підійдуть всім.

А також писали про те, які оригінальні подарунки можна подарувати на Різдво.

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