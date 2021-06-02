Три четких "нет": косметолог назвала средства, которыми нельзя пользоваться беременным

Гидрохинон. Запрещен в странах ЕС из-за своей токсичности и вызываемых им побочных эффектов. Используется в средствах для осветления пигментации.

Проблема заключается в том, что он обладает способностью убивать меланоциты (клетки, которые производят пигмент) без возможности восстановления. Это ослабляет защитные функции кожи, увеличивает риск возникновения онкологических заболеваний и приводит к охронозу (появлению белых, желтых и синих пятен на коже), а иногда и к витилиго.⠀

Стоит исключить некоторые средства, пока малыш не появится на свет (фото: pexels.com)

Бензоилпероксид. В списке FDA бензоилпероксид находится в категории С - нежелательные при беременности компоненты, которые нужно применять в случае крайней необходимости.

Речь идет о средствах с высоким содержанием компонента. В концентрации до 5% считается безопасным для использования.

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Химические фильтры. Могут ли химические фильтры проникать в кровь и грудное молоко? Могут, но проникновение не равно нанесение вреда. Могут ли фильтры обладать гормоноподобным эффектом? Возможно, но для того, чтобы получить якобы негативный эффект нужно пользоваться санскрином с оксибензоном ежедневно на протяжении 277 лет.

Другое дело, что многие химические фильтры, такие, как окси- и октабензон, авобензон, октокрилен, PABA, являются сильными аллергенами и очень нестабильны. Это актуально, например, для беременных женщин, у которых во время беременности может усилиться чувствительность кожи, а также для кормящих, которые постоянно контактируют с кожей ребенка. Безопасности ради лучше выбирать санскрины на физических фильтрах и средства с безопасными и стабильными химическими фильтрами - Univul A Plus, Univul T, Tinosorb S, Tinosorb M.⠀

Топические антибиотики, такие как эритромицин и клиндамицин разрешены в использовании. Но использовать их лучше краткосрочным курсом и по возможности заменить на ниацинамид и средства с пробиотиками.