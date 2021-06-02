Три чітких "ні": косметолог назвала засоби, якими не можна користуватися вагітним

Гідрохінон. Заборонений в країнах ЄС через свою токсичність і побічних ефектів, що він може викликати. Використовується в засобах для освітлення пігментації.

Проблема полягає в тому, що компонент має здатність вбивати меланоцити (клітини, які виробляють пігмент) без можливості відновлення. Це послаблює захисні функції шкіри, збільшує ризик виникнення онкологічних захворювань і призводить до охронозу (появи білих, жовтих і синіх плям на шкірі), а іноді і до вітіліго.⠀

Варто виключити деякі засоби, поки малюк не з'явиться на світ (фото: pexels.com)

Бензоилпероксид. У списку FDA бензоїлпероксид знаходиться в категорії С - небажані при вагітності компоненти, які потрібно застосовувати в разі крайньої необхідності.

Йдеться про засоби з високим вмістом компонента. У концентрації до 5% вважається безпечним для використання.

Незамінні для організму: ендокринолог розповіла, як правильно вибрати Омега-3

Хімічні фільтри. Чи можуть хімічні фільтри проникати в кров і грудне молоко? Можуть, але проникнення не дорівнює нанесення шкоди. Чи можуть фільтри мати гормоноподібний ефект? Можливо, але для того, щоб отримати нібито негативний ефект потрібно користуватися санскріном з оксибензоном щодня протягом 277 років.

Інша справа, що багато хімічні фільтри, такі, як ОКСІ - і октабензон, авобензон, октокрилен, PABA, є сильними алергенами і дуже нестабільні. Це актуально, наприклад, для вагітних жінок, у яких під час вагітності може посилитися чутливість шкіри, а також для годуючих, які постійно контактують зі шкірою дитини. Безпеки заради краще вибирати санскріни на фізичних фільтрах і засоби з безпечними і стабільними хімічними фільтрами - Univul A Plus, Univul T, Tinosorb S, Tinosorb M.⠀

Топічні антибіотики, такі як еритроміцин і кліндаміцин дозволені у використанні. Але використовувати їх краще короткостроковим курсом і по можливості замінити на ніацинамід і засоби з пробіотиками.