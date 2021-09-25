Торопиться придется медленно: женский гороскоп с 27 сентября по 3 октября

Гороскоп на конец сентября говорит о том, что неделя будет очень напряженная. Нужно будет приложить усилия для достижения поставленных задач, придется торопиться и при этом проявить максиму осторожности и внимательности.

Астрологи рассказали, что ждет всех женщин по знаку Зодиака в ближайшую неделю, с 27 сентября по 3 октября. Об этом информирует Marieclaire.

Овен

Не стоит планировать путешествие в ближайшие дни. Поездка не принесет пользы, но добавит столько хлопот, что придется долго их разгребать. Постарайтесь адекватно реагировать на происходящее. Есть риск, что ваши отношения в сфере финансов, любви или доверия будут проходить проверку на прочность.

Телец

Постарайтесь в ближайшие дни не поддерживать общение с теми, кто вас напрягает. Позвольте себе с ними не взаимодействовать. Неделя будет удачна для обучения и повышения профессионального уровня. В понедельник и вторник займитесь личными делами, в среду и четверг сделайте упор на карьере.

Близнецы

Не вмешивайтесь в чужие дела на этой неделе. Иначе наживете себе серьезные проблемы, которые придется решать самостоятельно. В понедельник и вторник займитесь финансовыми вопросами. Постарайтесь смотреть на мир с оптимизмом. Некоторые ситуации вы сможете повернуть в свою пользу, а что-то просто оставить в прошлом.

Рак

Не связывайтесь с незнакомцами в ближайшие дни. Пользы от них особой не будет, а вот причиной неприятностей они могут стать. Держите эмоции под контролем, могут быть стрессовые ситуации. Составьте список срочных дел и сосредоточьте все силы на том, чтобы все закончить. То, что можно отложить на потом – отложите.

Лев

Будьте очень внимательны, особенно к советам, которые вам дадут по важному вопросу. Прислушайтесь к ним, возможно они помогут решить важную задачу. Звезды принесут вам внезапное озарение и осознание собственных промахов. Постарайтесь все исправить, переоценить жизненные ценности. Займитесь построением планов на будущее и уделите время семье.

Дева

Пришло время воплотить в жизнь свои самые сокровенные желания. Постарайтесь сделать то, что вы уже давно хотели. Среда и четверг порадуют вас подарками, легким заработком или увлечением. Отношения с окружающими выйдут на первый план, придется много контактировать с людьми.

Весы

Держитесь подальше от технических и электронных устройств. Полагайтесь на этой неделе исключительно на свои силы. Ваша система ценностей начнет кардинально меняться и придется задуматься о том, что для вас важнее. Вам придется проявить самостоятельность и больше перемещаться.

Скорпион

Выходите из ракушки и начинайте знакомиться с новыми людьми. Новая информация даст вам пищу для размышлений и вдохновение. Несмотря на невысокий доход, Скорпионам захочется путешествовать и общаться. Постарайтесь решать все задачи сообща и погружаться в проблемы в одиночку.

Стрелец

Возьмитесь за решение самых сложных задач на этой неделе. Не бойтесь ничего и верьте в собственные силы – вы можете больше, чем думаете. В середине недели займитесь укреплением личных и деловых отношений. В романтической сфере появится чувство стабильности и надежности, а чувства станут крепкими.

Козерог

Постарайтесь на этой неделе избавиться от всего лишнего. И речь идет не только о материальных вещах, но и о привычках и негативных мыслях. В начале недели появится возможность быстро разобраться со всеми сложными ситуациями. Но будьте аккуратны – не беритесь за все сразу, а отдых постарайтесь чередовать или сочетать с работой.

Водолей

Ожидаются сложные ситуации, из которых выпутаться будет не очень легко. Но если придется – можете даже соврать или не выдавать всю информацию. Поездки и командировки будут удачными. Можете прибегнуть к помощи друзей. В конце недели контролируйте свои доходы и расходы.

Рыбы

Ваше хорошее настроение станет ключиком ко всем событиям неделе. Что вы будете отправлять в пространство – то и получите в ответ. Проявите внимание к собственному здоровью, соблюдайте четкую последовательность в действиях. Если проявите интерес к новым предложениям – за ними последуют еще более интересные. Тогда сможете выбрать то, что вам действительно нужно.