Тина Кароль раскрыла свой рацион и показала, как готовит еду: это очень вкусно!

Также звезда поделилась планами о походе в Непал, экспедиция куда сорвалась в этом марте из-за плотного графика Тины и запланированные концерты, но теперь дата путешествия сдвинулась на октябрь.

"Я пойду в Непал в поход, и мы будем жить в лагерях в палатках. И наша задача дойти до лагеря у Эвереста, и затем мы летим на вертолете до самого Эвереста. Мы будем идти по обрывам, и наблюдать рассвет на заснеженных непальских хребтах", - говорит певица.

Кстати, недавно Кароль со своим сыном Вениамином совершила путешествие в южную Африку в Намибию. Экзотическая страна вызвала у артистки невероятное восхищение. Они познакомились с местными жителями и гуляли рядом с дикими животными. Тина позже призналась, что после возвращения стала веганом и совершенно отказалась от мяса.

Отметим, что дома, готовясь идти на работу, помимо всего необходимого артистка берет с собой еще и контейнеры с едой, ведь внимательно следит за своим рационом.

Тина Кароль рассказала о рационе (фото: скриншот)

"Я не умею готовить. И собираю себе еду уже готовую заранее. Но что меня научили недавно - это солить ягоды. Это очень вкусно! Здесь у меня авокадо, орехи, семечки, кладу голубику и добавляю гималайскую соль. Она не такая соленая, как обычная соль. Соленая голубика - ммм... в этом что-то есть!", - сказала Кароль.

Тина Кароль показала, как готовит себе еду (фото: скриншот)

Певица не скрывает, что любит вкусно поесть. Особенно ей нравится душистый хлеб и сладости.

"Там где много крема! Мне можно просто подарить миску крема. Спросите меня, что мне подарить на день рождения - мисочку крема", - улыбается Тина.

Но как бы ни любила - всего этого артистка себе не позволяет, так как склонна быстро набирать вес.

Видео: Тина Кароль рассказала о своем рационе и любимых блюдах