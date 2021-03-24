Тіна Кароль розкрила свій раціон і показала, як готує їжу: це дуже смачно!

Також зірка поділилася планами про похід у Непал, експедиція куди зірвалася в цьому березні через щільний графік Тіни та заплановані концерти, але тепер дата подорожі зрушилася на жовтень.

"Я піду в Непал у похід, і ми будемо жити в таборах в наметах. І наше завдання дійти до табору біля Евересту, і потім ми летимо на вертольоті до самого Евересту. Ми будемо йти по урвищах, і спостерігатимемо світанок на засніжених непальських хребтах", - каже співачка.

До речі, нещодавно Кароль зі своїм сином Веніаміном здійснила подорож в південну Африку в Намібію. Екзотична країна викликала в артистки неймовірне захоплення. Вони познайомилися з місцевими жителями та гуляли поруч з дикими тваринами. Тіна пізніше зізналася, що після повернення стала веганкою і зовсім відмовилася від м'яса.

Зазначимо, що вдома, готуючись йти на роботу, крім усього необхідного артистка бере з собою ще й контейнери з їжею, адже уважно стежить за своїм раціоном.

Тіна Кароль розповіла про раціон (фото: скріншот)

"Я не вмію готувати. І збираю собі їжу вже готову заздалегідь. Але що мене навчили нещодавно - це солити ягоди. Це дуже смачно! Тут у мене авокадо, горіхи, насіння, кладу лохину і додаю гімалайську сіль. Вона не така солона, як звичайна сіль. Солона лохина - ммм... в цьому щось є!", - сказала Кароль.

Тіна Кароль показала, як готує собі їжу (фото: скріншот)

Співачка не приховує, що любить смачно поїсти. Особливо їй подобається духмяний хліб та солодощі.

"Там де багато крему! Мені можна просто подарувати миску крему. Запитаєте мене, що мені подарувати на день народження - мисочку крему", - посміхається Тіна.

Але як би не любила - всього цього артистка собі не дозволяє, оскільки схильна швидко набирати вагу.

Відео: Тіна Кароль розповіла про свій раціон і улюблені страви