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Тина Кароль намекнула, что Григорий Лепс ее домогался: "Нутро животного, я сказала тебе нет!"

Коллаж РБК-Украина: Тина Кароль намекнула на домогательства Григория Лепса
Автор: Светлана Мащенко

Тина Кароль гневно отреагировала на приезд Григория Лепса на Донбасс, намекнув на домогательства к ней с его стороны.

Об этом артистка написала в Instagram.

"Нутро животного, все было ясно еще тогда, когда я сказала тебе "нет", - написала певица в своих сториз.

Что именно произошло между ними, артистка не уточнила.

Она пожелала любителю "рюмки водки" "заезжать поглубже и не убегать так быстро".

"Мы встретимся как следует! Ты будешь пищей для червей!" - добавила Тина Кароль.

Она добавила скриншот видео, которое выложил Лепс во время визита на временно оккупированные украинские земли.

Скриншот

Напомним, что Григорий Лепс активно поддерживает войну РФ против Украины и пропагандирует путинский режим. Он входит под такой маркировкой в список артистов на сайте TheyLoveWar.

Напомним, что Григорий Лепс приехал на Донбасс 11 мая, где пообещал проехаться по госпиталям, поддержать раненых боевиков своими пластинками.

Потом он вместе с Дмитрием Дюжевым и Ларисой Долиной затянули гимн РФ в Донецке.

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Тина Кароль