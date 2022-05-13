Тина Кароль намекнула, что Григорий Лепс ее домогался: "Нутро животного, я сказала тебе нет!"

"Нутро животного, все было ясно еще тогда, когда я сказала тебе "нет", - написала певица в своих сториз.

Что именно произошло между ними, артистка не уточнила.

Она пожелала любителю "рюмки водки" "заезжать поглубже и не убегать так быстро".

"Мы встретимся как следует! Ты будешь пищей для червей!" - добавила Тина Кароль.

Она добавила скриншот видео, которое выложил Лепс во время визита на временно оккупированные украинские земли.

Скриншот

Напомним, что Григорий Лепс активно поддерживает войну РФ против Украины и пропагандирует путинский режим. Он входит под такой маркировкой в список артистов на сайте TheyLoveWar.